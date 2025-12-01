Más de 1.100 muertos por las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Asia

Las inundaciones que afectan a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por una fuerte temporada de lluvias, dejan un total de al menos 1.114 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más afectada por el momento.

Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de muertes subió hasta las 604 este lunes, después de que se confirmaran otros 102 decesos en un lapso de cuatro horas.

Asimismo, el total de desaparecidos bajó de 508 a 464, de acuerdo con la última actualización, mientras se intensifican las labores de búsqueda y rescate en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, las más golpeadas por el mal tiempo y en las que viven más de 20 millones de personas.

El balance de la BNPB, publicado en su página web, cifraba en 2.600 los heridos y unos 570.000 los evacuados hasta las 18:40 (hora local), si bien los números se han actualizado varias veces durante el día.

Las lluvias, que han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en el archipiélago, han afectado a 1,5 millones de personas en Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, habitado por unos 280.000 ciudadanos.

Testimonios de los afectados relatan cómo viviendas y comercios fueron arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios junto a los pocos muros que quedaron en pie.

A pesar de que las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas, aunque hay al menos tres subdistritos de la provincia de Aceh, norte de Sumatra, a los que los rescatistas no han podido acceder.

La situación del desastre ha superado a algunos gobiernos locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de la covid y el tsunami del océano Índico en 2004.

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado este lunes de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

Además, sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron hoy a 334 el número de fallecimientos confirmados, mientras 337 personas siguen desaparecidas.