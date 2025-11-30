🔴EN VIVO | Chelsea vs. Arsenal por la jornada 13 de la Premier League: siga acá el partidazo

<b>Chelsea se medirá con el Arsenal </b>en el estadio Stamford Bridge de la ciudad de Londres a partir de las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), partido que corresponde a la jornada 13 de la Premier League. Clásico por los primeros puestos de la tabla de posiciones.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/11/29/en-vivo-bayern-munich-vs-san-pauli-por-bundesliga-siga-aca-el-partido-con-luis-diaz-titular/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/29/en-vivo-bayern-munich-vs-san-pauli-por-bundesliga-siga-aca-el-partido-con-luis-diaz-titular/"><b>Luis Díaz, héroe en triunfo del Bayern Múnich: Resumen y goles ante San Pauli</b></a><b>El Arsenal es líder de la tabla con 29 puntos</b>, tras haber perdido solo un partido, que fue ante el Liverpool por 1-0. Por su parte, el<b> Chelsea ocupa el tercer lugar con 23 unidades</b>, por debajo del Manchester City, que viene de vencer agónicamente al Leeds United.