Premier League

🔴EN VIVO | Chelsea vs. Arsenal por la jornada 13 de la Premier League: siga acá el partidazo

Un compromiso que promete estar lleno de emociones.

Composición: Caracol Radio

Composición: Caracol Radio

Juliana Sofía Ramírez Araque

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad