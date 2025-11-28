Congreso de la SAC: La seguridad rural y jurídica como objetivos de cara al próximo gobierno 2026-2030

Jorge Bedoya, presidente de la SAC, insistió en la necesidad de tecnificar y mejorar la infraestructura del campo para fomentar el relevo generacional por encima de la migración a ciudades en busca de mejores oportunidades. | Foto: W Radio

Este 26 y 27 de noviembre, la Sociedad de Agricultores de Colombia lideró el Congreso Nacional Agropecuario, un espacio donde líderes gremiales, representantes del sector, precandidatos presidenciales y magistrados enfatizaron la urgencia de establecer un entorno estable que permita producir, invertir y competir al campo colombiano.

Además, en este congreso la SAC presentó “43 caminos para cumplirle al campo” un documento que constituye para el periodo 2026–2030, con el fin de entregar a los aspirantes a la Presidencia y al Congreso herramientas que permitan fortalecer el desarrollo rural.

“Con este documento les estamos dando todas las herramientas que necesitan para que le cumpla al campo”: Jorge Bedoya

En Caracol Radio hablamos con el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, quién explicó que este documento es una hoja de ruta para el próximo gobierno.

“Hay temas de seguridad física, de seguridad jurídica, el papel de la mujer en la ruralidad porque es el momento de que el campo tenga cambio en seguridad física, jurídica y que se permita mantener como lo hemos hecho siempre la seguridad alimentaria de todo el país”, dijo el presidente de la SAC.

Seguridad, productividad y el futuro del campo

En las dos jornadas hubo intervenciones de los candidatos presidenciales, quienes presentaron propuestas enfocadas en fortalecer y dinamizar el sector agropecuario.

En distintas visiones varios políticos dejaron en evidencia que el agro será un tema central en la próxima campaña presidencial y que los productores esperan compromisos claros frente a problemas como la inseguridad, baja inversión y brechas en infraestructura.

Finalmente, el congreso concluyó que el país necesita un fortalecimiento en sector agro, para que las decisiones que se tomen en el próximo mandato tenga impulso la seguridad rural, seguridad alimentaria, el rol de la mujer en el campo, entre otros.