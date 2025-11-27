Países de la Unión Europea deben reconocer el matrimonio igualitario contraído en otros Estados miembro

Celebración del matrimonio igualitario en Costa Rica / . ( Getty Images )

Todos los países de la Unión Europea están obligados a reconocer los matrimonios contraídos legalmente por dos personas del mismo sexo en otro Estado miembro, según una sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) publicó este martes.

No obstante, esta decisión no obliga a modificar las leyes nacionales de los países que no reconocen el matrimonio igualitario.

La historia detrás de la sentencia del TJUE sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario

Dos polacos casados en Alemania, a quienes se les negó la homologación del certificado de la unión marital en su país de procedencia, consultaron al máximo órgano de jurisdicción ordinaria de la Unión Europea por su caso.

Para el TJUE, denegar el reconocimiento de un matrimonio contraído en otro Estado miembro obstaculiza la libertad de los ciudadanos para circular de un país a otro disfrutando de los derechos adquiridos en el seno de la Unión.

Esto “viola dicha libertad y vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar”, lo que puede provocar “graves inconvenientes administrativos, profesionales y privados, obligando a los cónyuges a vivir como solteros en el Estado miembro del que son originarios”, de acuerdo con el Tribunal.

“Por lo tanto, los Estados miembros están obligados a reconocer (...) el estatuto marital adquirido legalmente en otro Estado miembro”, añade.

Preguntada por AFP, la ONG polaca Campaña Contra la Homofobia (KPH) calificó la sentencia como “muy positiva”.

A la espera de que Polonia adopte su propia legislación, “la transcripción de un acta de matrimonio extranjero al polaco constituye ya un avance significativo”, declaró Przemyslaw Walas, un responsable de la organización.

Entre 30 mil y 40 mil ciudadanos polacos contrajeron este tipo de matrimonios en el extranjero, y prevén una afluencia de parejas a los ayuntamientos tras la sentencia del TJUE, siguiendo los cálculos de asociaciones como la Campaña Contra la Homofobia.

Polonia afronta un proceso de independencia de la toma de decisiones políticas y la religión, aunque la tradición católica sigue muy arraigada en la sociedad de este país.

Las reformas sociales que se llevaron a cabo desde principios de la década de 2000 en muchos otros Estados europeos no llegaron a este país, que también presenta una de las legislaciones más restrictivas contra el aborto del continente.

Polonia y el reconocimiento de la unión de personas del mismo sexo

En Polonia, el matrimonio está restringido a la unión entre dos personas de sexo opuesto. También aprobó en 2021 una legislación sobre aborto entre las más restrictivas de la UE.

Recientemente surgieron intenciones de reforma en el seno de la coalición centrista liderada por el primer ministro Donald Tusk, como un proyecto de ley presentado en octubre sobre las uniones civiles, incluidas las de personas del mismo sexo.

Sin embargo, el presidente conservador Karol Nawrocki, ferviente católico, advirtió que no promulgaría ningún texto que convirtiera las uniones civiles en “cuasi matrimonios”.