El papa León XIV llega a Ankara, la primera escala de su viaje por Turquía y Líbano

El avión del papa León XIV aterrizó este jueves 27 de noviembre en el aeropuerto internacional de Ankara, una primera parada donde prevé reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan y hablar ante el cuerpo diplomático antes de volar a Estambul por la tarde.

Ahora, quiso saludar, como hacía el papa Francisco, a los representantes de los medios de comunicación que le acompañarán en este viaje, uno a uno.

El pontífice fue recibido al bajar del avión con honores militares y por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy.

Después de esto, el papa irá a Libano. Pero fue primero a Turquía porque irá a Iznik, la antigua Nicea, para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad.

El papa pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías, y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias.

Explicó que su objetivo será abogar por la unidad de los cristianos pero también desde Líbano mandará “un mensaje de paz y de caminar juntos a pesar de las diferencias y de las diferentes religiones”.

Tras la bienvenida oficial en el aeropuerto, un convoy con el papa se trasladó al Mausoleo de Mustafa “Kemal” Atatürk (1881-1938) en Ankara, dedicado al fundador del Estado laico moderno de Turquía.

Debido a la visita al Mausoleo, las autoridades turcas impusieron extensivas medidas de seguridad hoy, con algunas calles cortadas al tráfico en la capital turca desde las primeras horas de la mañana.