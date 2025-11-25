Zelenski afirma nuevos acuerdos del plan de paz: Persiste que hay puntos delicados que hablará con Trump

En su discurso diario a la nación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le dijo a sus aliados que su país está listo para avanzar con el nuevo borrador del plan propuesto por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra con Rusia, pero que persisten puntos “delicados” que quiere abordar con Donald Trump.

“Ucrania tiene el borrador trabajado por nuestros equipos en Ginebra. Este escrito está sobre la mesa y queremos avanzar juntos”, declaró Zelenski a los dirigentes de la Coalición de Voluntarios que apoya a su país.

A su vez, agregó que está dispuesto para reunirse con el presidente Trump en los próximos días. Posteriormente, en su discurso diario, el jefe de estado ucraniano indicó que “los principios” de este borrador pueden conducir a acuerdos más profundos y que muchos dependen ahora de Washington.

“Confío en una cooperación activa adicional con la parte estadounidense y con el presidente Trump. Mucho depende de Estados Unidos, porque Rusia presta la mayor atención a la fuerza estadounidense”, señaló.

Por su parte, Zelenski acusó a Moscú de cinismo por llevar a cabo ataques mortales contra Ucrania justo cuando se intensifican las gestiones diplomáticas para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual está por cumplir cuatro años.

Recordemos que los habitantes de Kiev, la capital ucraniana, vivieron una noche difícil tras una serie de bombardeos que dejaron al menos siete muertos y 19 heridos, de acuerdo con los servicios de emergencia y la policía.