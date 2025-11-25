Rusia y Ucrania intercambian ataques “masivos”

KIEV, 31/07/2025.- Al menos 6 personas murieron y más de cincuenta resultaron heridas en un ataque masivo lanzado el miércoles en la noche por Rusia contra la capital ucraniana. EFE/ Zelenski via Telegram // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ucrania informó de ataques “masivos” contra sus instalaciones eléctricas y la capital, mientras el ejército ruso reportó uno de los bombardeos más “prolongados” de Kiev en la región de Krasnodar y otro en Rostov que dejó un muerto.

“En estos momentos se está produciendo un ataque combinado masivo del enemigo contra instalaciones de infraestructura energética”, publicó el Ministerio de Energía ucraniano en la plataforma de mensajería Telegram.

“Los trabajadores del sector energético comenzarán a evaluar las consecuencias y a llevar a cabo las labores de restauración tan pronto como la situación de seguridad lo permita”, añadió.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en la capital y vieron a personas corriendo hacia los refugios mientras sonaban las sirenas antiaéreas.

“El enemigo está atacando masivamente la región de Kiev con misiles y drones”, dijo Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar regional.

Añadió que una menor de 14 años resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

Las autoridades ucranianas informaron de incendios en dos edificios residenciales como consecuencia del ataque.

Al otro lado de la frontera, en la región de Krasnodar, las fuerzas rusas dijeron que seis personas resultaron heridas cuando fragmentos de drones derribados causaron daños e incendios durante un ataque nocturno ucraniano, también calificado de “masivo”.

“Durante la noche, la región de Krasnodar sufrió uno de los ataques más prolongados y masivos del régimen de Kiev”, publicó el gobernador Veniamin Kondratiev en Telegram.

“Seis residentes de la región resultaron heridos y al menos 20 viviendas en cinco municipios sufrieron daños”, añadió.

En la región rusa de Rostov, una persona murió y tres personas resultaron lesionadas tras un ataque aéreo el martes por la mañana en el puerto de Taganrog, según su alcalde.

Rusia ataca casi a diario el país con drones o misiles desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Por su parte, Kiev ataca regularmente depósitos y refinerías de petróleo y otras instalaciones en territorio ruso.

Las infraestructuras energéticas son el objetivo principal de Moscú, lo que hace temer un duro invierno en Ucrania.

Funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos se reunieron el domingo en Suiza para debatir un plan del gobierno de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania.