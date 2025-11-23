¿Qué implica la designación del supuesto cártel de Maduro como grupo terrorista? Aquí les explicamos

Estados Unidos tiene previsto designar esta semana como organización terrorista extranjera al supuesto cartel del narcotráfico que sostiene lidera el presidente Nicolás Maduro, lo que anticipa una nueva fase de presión contra Venezuela en medio de llamados al diálogo.

El secretario de Estado lleva la lista FTO, en la que hoy están grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.

El próximo es el “Cartel de los Soles”, que según Washington es liderado por Maduro y otros altos dirigentes chavistas. Expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas.

“Son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”, dijo el secretario Marco Rubio, que encabeza el ala dentro del gobierno de Donald Trump que llama al uso de la fuerza contra Venezuela.

La declaratoria llega en un momento en que Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grandes del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones de caza para operaciones antidrogas, que Maduro sostiene solo busca su derrocamiento.

“Le abre un ámbito de posibilidades, tanto militares como sancionatorias, a la administración de Trump para seguir ejerciendo presión”, explica Juan Manuel Trak, experto en sociopolítica y profesor universitario en México.

- ¿Bombardeo? -

Trump afirmó que el gobernante izquierdista tiene los días contados, autorizó a la CIA a actuar en el país en operaciones encubiertas, aunque también asumió la posibilidad de negociar con Maduro.

La Fuerza Aérea informó de un ejercicio de bombardeo con aviones B-52 en el Caribe, en medio de la incertidumbre que arropa a Venezuela sobre la posibilidad de un ataque al país.

“Estados Unidos definió la base legal para (...) intervenir un territorio”, estima Alexis Alzuru, doctor en Ciencias Políticas.

La definición de la lista de las FTO en el Departamento de Estado no habla de acciones militares, pero el secretario de Defensa de Trump adelantó que la medida dará “un montón de opciones nuevas” al gobierno.

Van 83 muertos hasta ahora en una veintena de bombardeos estadounidenses a supuestas narcolanchas en la región.

La autoridad aeronáutica estadounidense alertó a los operadores civiles del “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Ese incremento de la presión genera la percepción de que ya casi es inminente algún tipo de ataque”, considera Trak.

Alzuru ve posibles ataques a “algunas pistas que estarían vinculadas al narcotráfico” lejos de centros urbanos. “Sería la máxima intervención que creo podría hacer Donald Trump en Venezuela”.