La COP30, desarrollada en Brasil, se prolonga tras no lograr acuerdo

La conferencia climática de Belém (COP30) no logró su cierre programado para este viernes ante la falta de acuerdo sobre la declaración final, la cual no contiene ninguna referencia con respecto a la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

Los negociadores seguirán reunidos a puerta cerrada para intentar superar las diferencias e intentar llegar a un acuerdo que reafirme el multilateralismo ante la emergencia climática.

Recordemos que ayer, durante su desarrollo, se presentó un incendio en el pabellón central del recinto donde tienen lugar las negociaciones, lo cual provocó la evacuación de todas las personas que se encontraban allí.

De acuerdo con el ministro de turismo, Celso Sabino, no se registraron heridos. El suministro eléctrico del lugar fue suspendido; sin embargo, aún no se conocen las causas del incendio.

Las llamas comenzaron en un punto de la denominada ‘Zona Azul’, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión junto con los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.