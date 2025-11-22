EE.UU., Ucrania y líderes europeos se reunirán en Suiza para discutir plan de paz de Trump

Diario inglés reveló que Trump dijo a Zelenski que si no acepta condiciones de Putin será destruido. Foto: Getty Images.

Responsables ucranianos, estadounidenses y europeos se reunirán el domingo en Suiza para discutir el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense dio a Ucrania plazo hasta el próximo jueves, día de Acción de Gracia, para aprobar la propuesta de 28 puntos que le impone ceder territorios a Rusia, reducir su ejército y comprometerse a no unirse a la OTAN.

Acogido con satisfacción por Vladimir Putin, el plan generó rechazo en el dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ya avanzó el viernes que iba a buscar “alternativas” con Washington.

Según una fuente consultada por AFP, “el consejero del presidente francés irá mañana a Ginebra con sus colegas del E3”, formado por Alemania, Francia, Reino Unido, para dialogar con representantes de Estados Unidos y Ucrania.

Por su parte un responsable de Estados Unidos confirmó la presencia el domingo en Ginebra del secretario de Estado, Marco Rubio, y del emisario diplomático de Trump, Steve Witkoff.

“Nuestros representantes saben cómo defender los intereses nacionales de Ucrania y qué es necesario para evitar que Rusia lance una tercera invasión”, afirmó Zelenski.

La posición de Rusia

Por su parte, Putin consideró que el texto puede servir “como base para una solución pacífica definitiva” del conflicto iniciado en 2022 y se mostró dispuesto a “discutir en profundidad todos los detalles”.

En caso de rechazo por parte de Kiev, amenazó con continuar las conquistas territoriales en el frente, donde su ejército lleva la ventaja.

Conversaciones con los europeos

Ante la doble presión estadounidense y rusa, Zelenski también inició consultas con sus principales aliados en Europa, muchos de ellos reunidos en la cumbre del G20 en Sudáfrica.

En un comunicado conjunto, los líderes de países europeos claves, así como Japón y Canadá, dijeron que el plan de Washington “es una base que requerirá trabajo adicional”.

“Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques”, afirmaron.

Puntos clave del plan de Trump

Según el texto estadounidense, las regiones orientales Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada en 2014, serían “reconocidas de facto como rusas”, incluido por Estados Unidos.

Esto implicaría que Moscú ganaría territorios ucranianos que aún hoy están bajo control de Kiev.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en la Constitución ucraniana.

Ucrania tendría que limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano.

Según un responsable estadounidense, el plan incluye, sin embargo, garantías de seguridad por parte de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.