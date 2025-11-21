‘Medellín te quiere’: el plan de la ciudad para crear 115.200 empleos y sacudir la economía local

Colombia

Medellín está marcando un hito administrativo con la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, una entidad dedicada exclusivamente a fortalecer el sector. Este paso subraya el reconocimiento formal del turismo no solo como un sector económico vital, sino como un eje central para el desarrollo social y urbano.

La misión primordial de esta secretaría es clara: impulsar un modelo de turismo que sea responsable, sostenible y, sobre todo, generador de bienestar para todos sus habitantes. Esta visión rompe con el enfoque de crecimiento a cualquier costo y abraza una filosofía de impacto positivo que busca transformar vidas.

¿Cómo se benefician los ciudadanos de Medellín?

Dentro de ‘Medellín te quiere’ se proyecta un ambicioso impacto económico y laboral. Se espera que la ciudad alcance 115.200 empleos turísticos al cierre de 2027, impulsados por una derrama económica superior a los 3 billones de pesos. El enfoque va más allá de las cifras: se trata de cimentar un turismo que transforma vidas a través de iniciativas concretas. Esto incluye el acompañamiento a más de 80 iniciativas locales en barrios y corregimientos, integrando efectivamente el concepto de turismo comunitario y responsable.

Para garantizar la gestión estratégica, la ciudad se apoya en la data: el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) permite tomar decisiones informadas y basadas en datos reales sobre los visitantes. Simultáneamente, el Bureau de Convenciones de Medellín trabaja sinérgicamente para atraer más de 300 eventos nacionales e internacionales, proyectando así un fuerte posicionamiento de la ciudad como destino global al cierre del cuatrienio.

A continuación, ampliamos cada beneficio del propósito social:

Empleo y contribución económica

La meta de los 115.200 empleos turísticos no solo implica la creación de nuevos puestos de trabajo, sino también la formalización y el mejoramiento de las condiciones laborales dentro de la cadena de valor turística, desde guías y hoteleros hasta productores locales y emprendedores.

A nivel económico, el capital inyectado es crucial para apalancar la inversión en infraestructura, la innovación de servicios y el fortalecimiento de la marca ciudad a nivel global. El enfoque no es solo la cantidad de dinero, sino la distribución equitativa de esta riqueza para garantizar que el beneficio turístico permee todos los estratos de la sociedad medellinense.

Un turismo que transforma vidas y comunidades

La administración está acompañando a más de 80 iniciativas locales, lo que implica el desarrollo de rutas turísticas en zonas que tradicionalmente no estaban incluidas en los circuitos comerciales, permitiendo a las comunidades locales ser las protagonistas y beneficiarias directas de la actividad.

Al integrarse plenamente, el turismo se convierte en una vía para preservar el patrimonio cultural, impulsar el orgullo local y generar nuevas oportunidades de ingreso para familias en áreas periféricas.

La estrategia de la inteligencia y los eventos

El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) permite el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real sobre los visitantes, sus preferencias, patrones de gasto y procedencia. El SIT es fundamental para personalizar la oferta, optimizar la gestión de recursos y anticipar las tendencias del mercado, garantizando que el crecimiento sea planificado y no improvisado.

Paralelamente, el trabajo del Bureau de Convenciones es vital para posicionar a Medellín en el segmento de turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones).

El compromiso de Medellín con un turismo planificado y consciente demuestra que es posible balancear el crecimiento económico con la sostenibilidad social y ambiental, asegurando que la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ siga floreciendo para sus habitantes y sus visitantes.

“Cuando a Medellín le va bien, florecemos todos. El turismo es bienestar, empleo y orgullo ciudadano”, Secretaría de Turismo y Entretenimiento.