El presidente de Ucrania rompe el silencio ante propuesta de paz del presidente Trump

Volodímir Zelenski pidió mantener la presión sobre Rusia y usar para defensa los activos congelados. Foto: EFE.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló a través de redes sociales expresando su postura frente a los 28 puntos propuestos por el mandatario estadounidense para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania que lleva varios años de conflicto.

“Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ucrania se enfrenta a una decisión crucial: perder su dignidad, arriesgarse a perder un socio clave o aceptar los difíciles 28 puntos” expresó el mandatario ucraniano. También señaló que “en este momento, Ucrania está bajo una de las mayores presiones”.

Zelensky pidió unión a los ucranianos, de igual manera, se comprometió a no romper el interés del país y a emplear soluciones para arreglar el plan propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que se presentarán argumentos y alternativas frente al plan de paz, pero que no permitirá que la situación deje una impresión “al enemigo para decir que es Ucrania quien no quiere la paz”.

“Debemos unirnos, recobrar el sentido común, poner fin a las luchas internas, el país debe trabajar unido. No debemos confundir quién es el enemigo. No traicionamos a Ucrania entonces (el 24 de febrero), y no la traicionaremos ahora.” afirmó el mandatario ucraniano.

Por su parte, el Kremlin aprovechó esta debilidad para exigirle a Ucrania una negociación inmediata para ponerle un fin a la guerra.

“La continuación (de la guerra) para ellos carece de sentido y es peligrosa. El régimen (de Kiev) debe tomar una decisión responsable y debe hacerlo ahora”, dijo este viernes Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso.