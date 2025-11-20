Presidente de Ucrania recibió el borrador del nuevo plan de paz con Rusia propuesto por Trump

Diario inglés reveló que Trump dijo a Zelenski que si no acepta condiciones de Putin será destruido. Foto: Getty Images.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió el borrador del nuevo plan de paz de EE.UU., que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó su oficina.

“El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente de la parte estadounidense un borrador de plan que, según la evaluación de la parte estadounidense, puede ayudar a revitalizar la diplomacia”, informó la Oficina del Presidente de Ucrania en su cuenta oficial de la aplicación Telegram.

Aunque el comunicado no menciona qué representantes de EE.UU. entregaron el borrador a Zelenski, el presidente ucraniano tenía previsto, según fuentes oficiales, reunirse con el jefe del Estado Mayor estadounidense y otros representantes del Pentágono en Ucrania.

“En los próximos días, el presidente de Ucrania espera hablar con el presidente Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz”, añadió su oficina.

“Estamos listos ahora, al igual que antes, para trabajar de forma constructiva con la parte estadounidense y con nuestros socios en Europa y en el mundo para que el resultado sea la paz”, recalca la oficina de Zelenski

¿Qué se sabe del plan?

Territorio

Los detalles del plan, compartido con AFP por un alto cargo conocedor del asunto, parecen incluir demandas claves de Rusia que Ucrania había rechazado y equiparado a una capitulación.

Al mismo tiempo, explicó esta fuente, la propuesta no deja claro qué compromisos asumiría Rusia a cambio.

El plan establece el “reconocimiento de Crimea y otras otras regiones que los rusos han tomado”.

Actualmente, las tropas rusas controlan alrededor de una quinta parte del país, en gran parte destruido por años de combates.

En 2022, el Kremlin reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad.

Rusia también anexionó la península de Crimea en 2014. Este territorio sí que está bajo dominio absoluto de Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había exigido previamente a Ucrania retirarse completamente de Donetsk y Lugansk, en el este, según el ministro turco de Relaciones Exteriores, que medió en tres rondas de negociaciones este año.

Al mismo tiempo, ofreció congelar la línea del frente en las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

Aunque las autoridades ucranianas han dicho en varias ocasiones que nunca reconocerán el control ruso sobre su territorio, también han reconocido que pueden verse forzados a ello.

Pero ceder el territorio de Lugansk y Donetsk que todavía controla puede hacer más vulnerable a Ucrania en caso de un futuro ataque ruso.

Tropas y armamento

El plan también incluye una reducción del ejército ucraniano a 400.000 efectivos, más de la mitad de su tamaño actual, dijo la misma fuente.

Además, Kiev debería renunciar a su armamento de largo alcance.

Estas condiciones encajan con las demandas rusas en las conversaciones en Estambul de este año. Moscú pidió entonces recortar las fuerzas armadas ucranianas, prohibir nuevos reclutamientos y paralizar el envío de armas occidentales.

Rusia también insiste en que no aceptará la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano.

Por contra, Ucrania quiere garantías de seguridad de los países occidentales, entre ellas una fuerza de paz europea, para prevenir nuevos ataques rusos.