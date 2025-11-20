¿Llegó diciembre y no tiene plata? Puede ser culpa de sus creencias y no del gasto: esto puede hacer
Según una coach financiera las creencias si influyen sobre el dinero. Acá le contamos que consejos dan y cómo manejar el dinero para estas fechas.
Se acerca uno de los meses más esperados por los colombianos: diciembre. Una época en la que se celebran varias festividades en especial, navidad y fin de año. De esta manera los ciudadanos esperan más gastos en este periodo de tiempo, ya sea por viajes, regalos, entre otros, sin embargo, muchos llegan sin el dinero que tenían planeado para estas fechas.
Según la coach experta en finanzas, Nadezda Vera, para emprendedores afirma que más allá del presupuesto o el ahorro, las creencias sobre el dinero siempre determinan cómo se gana, gasta e invierte. " Si no cambiamos esa mentalidad, ningún método financiero funciona a largo plazo" explica Vera.
Lea también: Prima de Navidad para policías: ¿Quiénes tienen derecho a recibirla y cuánto se pagará?
Consejos financieros: ¿Es mejor tomar decisiones basándose en la lógica o en las emociones?
Le puede interesar:
Las recomendaciones que generalmente dan es no decidir sobre las emociones (impulsos), sino tomar como base la lógica. Un informe de Behavioural Insihgts Team de la OCDE confirma que las emociones, el miedo a perder y la necesidad de gratificación rápida son elementos que impiden que las personas mantengan hábitos financieros saludables.
Todo se basa en la estrategia, lo que conlleva a saber cómo invertir mejor el dinero, manejarlo de una forma adecuada viendo las oportunidades que ofrece y entre otros factores que ayudan a crecer los ingresos económicos.
Otras noticias: Colombia inaugura el primer árbol navideño humano HOY: Casi 1.000 familias participarán
¿En qué es lo que más se gasta la gente en diciembre?
Pese a que en estas fechas llegan ingresos como la prima, nomina, entre otros, el “riesgo” del bolsillo de los colombianos sigue vigente. Los gastos se reparten muchas veces en regalos, viajes, cenas, imprevistos, entre otros. En efecto esto repercute en varios temas como:
- Empezar a culpar el aumento de los precios por un servicio
- Ansiedad de invertir
- Omitir decisiones que se pueden tomar en ese momento.
¿Cómo prepararse financieramente para la Navidad?
Estos son algunos consejos que puede tener en cuenta:
- Revisa las palabras y rutinas: observar de cerca el lenguaje que se maneja y los hábitos en torno al dinero. Por ejemplo, ¿qué dice, cuando llega el momento de establecer un precio o cobrar por un trabajo?
- Analizar las reacciones: ¿Cómo se responde o qué siente cuando tiene que enfrentar un desembolso significativo?
- El factor emocional es vital: La investigación demuestra que si no se aborda el componente emocional, cualquier estrategia o plan financiero es vulnerable y está destinado a perderse.
- Reprogramar su mentalidad: se debe cambiar el guion, es decir, dejar atrás las historias de “escasez” y reemplazarlas por declaraciones proactivas y de poder.
- En lugar de dudar, afirmar: “Fijo el valor real de mi servicio y lo cobro” y en vez de posponer, podrá decidir: “Destino un porcentaje fijo a la inversión cada mes”.
- Buscar apoyo: métodos probados, como ciertas prácticas de la terapia cognitivo-conductual (TCC), pueden ser muy útiles para internalizar estos nuevos patrones de pensamiento.
- Implementación de la acción constante: ir más allá de fijar metas con un enfoque de construir mecanismos y hábitos que operen por si solos.
- Ejemplos prácticos: configure una transferencia automática mensual a la cuenta de inversión, establecer un calendario regular para revisar las finanzas, o definir políticas claras sobre los precios.