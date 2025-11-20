¿Llegó diciembre y no tiene plata? Puede ser culpa de sus creencias y no del gasto: esto puede hacer

Se acerca uno de los meses más esperados por los colombianos: diciembre. Una época en la que se celebran varias festividades en especial, navidad y fin de año. De esta manera los ciudadanos esperan más gastos en este periodo de tiempo, ya sea por viajes, regalos, entre otros, sin embargo, muchos llegan sin el dinero que tenían planeado para estas fechas.

Según la coach experta en finanzas, Nadezda Vera, para emprendedores afirma que más allá del presupuesto o el ahorro, las creencias sobre el dinero siempre determinan cómo se gana, gasta e invierte. " Si no cambiamos esa mentalidad, ningún método financiero funciona a largo plazo" explica Vera.

Consejos financieros: ¿Es mejor tomar decisiones basándose en la lógica o en las emociones?

Las recomendaciones que generalmente dan es no decidir sobre las emociones (impulsos), sino tomar como base la lógica. Un informe de Behavioural Insihgts Team de la OCDE confirma que las emociones, el miedo a perder y la necesidad de gratificación rápida son elementos que impiden que las personas mantengan hábitos financieros saludables.

Todo se basa en la estrategia, lo que conlleva a saber cómo invertir mejor el dinero, manejarlo de una forma adecuada viendo las oportunidades que ofrece y entre otros factores que ayudan a crecer los ingresos económicos.

¿En qué es lo que más se gasta la gente en diciembre?

Pese a que en estas fechas llegan ingresos como la prima, nomina, entre otros, el “riesgo” del bolsillo de los colombianos sigue vigente. Los gastos se reparten muchas veces en regalos, viajes, cenas, imprevistos, entre otros. En efecto esto repercute en varios temas como:

Empezar a culpar el aumento de los precios por un servicio

por un servicio Ansiedad de invertir

Omitir decisiones que se pueden tomar en ese momento.

¿Cómo prepararse financieramente para la Navidad?

Estos son algunos consejos que puede tener en cuenta: