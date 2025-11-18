EE.UU. se prepara para posible publicación de los archivos del caso Epstein tras escándalo de Trump

El Congreso de Estados Unidos prevé votar un proyecto de ley que exige la divulgación de los archivos del caso Epstein, un desafío al presidente Donald Trump, que ejerció fuertes presiones para impedirlo antes de ceder.

La Cámara de Representantes podría ahora aprobar la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obligaría al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados que detallan la investigación sobre las operaciones del pederasta y su muerte.

El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos pero se retractó después de asumir el cargo en enero.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en el caso, algo que él desmiente.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el dosier, tras la aparición de correos electrónicos de Epstein que mencionan a Trump.

En estos documentos, surgidos el jueves pasado, el desprestigiado financiero sugería que Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

Pero el presidente, que no enfrenta ninguna investigación judicial por este caso, insistió el viernes en que no sabía nada al respecto.

Trump dice que no la vetará

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder”, afirmó Trump el domingo.

“Estoy completamente de acuerdo”, dijo Trump en el Despacho Oval el lunes cuando los periodistas le preguntaron sobre si firmaría el texto para convertirlo en ley caso sea aprobado por el Senado.

Al momento de su muerte, declarada como suicidio, Epstein enfrentaba un juicio federal por una presunta operación de tráfico sexual para la explotación de niñas y mujeres jóvenes, tras una condena en 2008 por solicitación de prostitución, incluyendo a una menor.

Si el proyecto de ley pasa en la Cámara de Representantes, los demócratas planean una campaña para presionar a los republicanos a llevarlo al pleno del Senado.

Su aprobación allí requeriría 60 votos, lo que significa que al menos 13 republicanos tendrían que cruzar la línea.