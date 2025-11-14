Tragedia en Estocolmo: Varias personas mueren tras ser arrolladas por un autobús

Según la policía sueca, el autobús atropelló y mató a varias personas al embestir un grupo que esperaba en una parada del centro de Estocolmo y también, dejó a varios heridos.

Las autoridades informaron que, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente con equipos de rescate agachados bajo la parte inferior del autobús de dos pisos para ayudar a las personas que quedaron atrapadas.

Por el momento, las autoridades desconocen las causas del accidente y el número exacto de víctimas.

“La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular”, detalló la portavoz de la policía, Nadya Norton.

Entre tanto, el conductor fue arrestado y es materia de investigación por homicidio involuntario como procedimiento rutinario.