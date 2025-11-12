Donald Trump pide que Israel indulte a Benjamín Netanyahu por caso de corrupción

A través de una carta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una petición oficial al presidente de Israel, Isaac Herzog, para que indulte al primer ministro Benjamín Netanyahu por el caso de corrupción que lleva en su contra la justicia israelí.

“Les pido que perdonen por completo a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un Primer Ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra, y que ahora guía a Israel hacia una era de paz”, escribe el presidente Trump.

Herzog recibió “esta mañana” una carta de Trump “en la que le invitaba a considerar la posibilidad de conceder un indulto” a Netanyahu, detalló un comunicado de la oficina presidencial, que precisa que “toda persona que desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud oficial”.

“Aunque respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí (...) creo que este ‘caso’ contra Bibi (...) es un proceso político e injustificado”, dice la carta.

El mandatario republicano ya había hecho esta petición durante la visita que realizó a Israel en octubre.

Donald Trump pide que se indulte a Netanyahu en caso de corrupción Ampliar

Las acusaciones contra Netanyahu

Netanyahu está siendo procesado en su país por corrupción y comparece regularmente en al menos tres procedimientos judiciales, en los que aún no se ha dictado sentencia. El primer ministro ha rechazado todo los cargos que se le imputan.

El primer ministro y su esposa Sara están acusados de aceptar más de 260.000 dólares en artículos de lujo, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

A Netanyahu también se le acusa de intentar negociar una cobertura más favorable por parte de dos medios de comunicación israelíes en otros dos casos.