ONU advierte de “ejecuciones extrajudiciales” en ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Alto comisionado de la ONU, Volker Turk, ataque 9 de noviembre a lancha en el caribe. Foto: ROB KIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFP PHOTO / US SECRETARY OF DEFENSE PETE HEGSETH'S X ACCOUNT / HANDOUT

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que hay “fuertes indicios” de que los ataques de Estados Unidos contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

Hasta el momento, la ofensiva comandada por el presidente estadounidense, Donald Trump, deja 76 muertos, siguiendo dos nuevos ataques que se produjeron en el Pacífico en las últimas horas, en el que fallecieron seis personas.

Además, Turk instó a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques. El alto comisionado afirmó en una entrevista con AFP que, por lo que se sabe, “estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos”.

#MUNDO El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que hay "fuertes indicios" de que EE.UU. estaría cometiendo "ejecuciones extrajudiciales" con los ataques a embarcaciones en el Pacífico y el Caribe.



"He pedido que la… pic.twitter.com/VmR4uSbDcZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2025

ONU alerta que los ataques de EE. UU. constituirían “ejecuciones extrajudiciales”

Para Turk, Estados Unidos presenta los ataques como parte de “operaciones contra la droga”, pero en este tipo de dispositivos no se deberían “plantear cuestiones de guerra o conflicto o derecho internacional humanitario”.

El alto comisionado considera que estas acciones deberían considerarse como “operaciones para la aplicación de la ley”, que entran en el ámbito del derecho internacional y que en estos casos “el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado”.

“Tiene que ser el último recurso ante un ataque inmediato”, afirmó subrayando que “eso no es lo que estamos viendo”.

Turk pidió al gobierno estadounidense que, en primer lugar, investigue, “porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?”, declaró.

Aseguró que “hay fuertes indicios de que lo son (ejecuciones extrajudiciales), pero deben investigarlo”,

Nuevos ataques de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico

Washington insiste en que los muertos son “narcoterroristas”, que transportaban narcóticos por una ruta conocida del narcotráfico.

Así lo señaló nuevamente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a raíz del ataque a dos embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico cercanas a Colombia.

“Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, dijo Hegseth en su cuenta de X.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses, como han hecho en todos los ataques de este tipo, no revelaron la identidad de los fallecidos, ni pruebas de que traficaban drogas.

Además, el jefe del Pentágono no detalló el nombre de las ”organizaciones designadas terroristas” que operaban las embarcaciones.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas una ofensiva militar contra naves que afirma que transportaban droga.

El país norteamericano ha destruido 19 lanchas y un sumergible. Dos personas sobrevivieron a los ataques y fueron repatriadas a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

Cabe mencionar que Trump declaró a principios de octubre en una carta al Congreso que el país está en “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos para justificar los ataques.

“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y acabando con estos terroristas de los carteles que quieren hacer daño a nuestro país y a nuestro pueblo”, afirmó Hegseth.

Hay seis buques de guerra de EE. UU. en el Caribe. En los próximos días se espera la llegada a la región del portaviones USS Gerald R. Ford.