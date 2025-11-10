Francia: Nicolas Sarkozy queda en libertad hasta que se resuelva su apelación

La justicia francesa ordenó este lunes la puesta en libertad del expresidente Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en prisión por la condena por asociación ilícita, aunque le impuso medidas de control judicial.

Sarkozy podrá pagar su pena en libertad hasta que se resuelva la apelación que impuso en contra de su condena. Se espera que Nicolas Sarkozy sea liberado hoy mismo y aguardará el inicio de su juicio de apelación, previsto para marzo.

“La cárcel es dura, muy dura, sin duda para cualquier recluso; incluso diría que es agotadora”, declaró Nicolas Sarkozy, quien siguió la audiencia por videoconferencia con semblante serio, ofreciendo, a través de su pantalla, la primera imagen de un expresidente de la República en prisión.

En presencia de su esposa, Carla Bruni, y dos de sus hijos, Pierre y Jean, el fiscal Damien Brunet solicitó que se accediera a la petición de Nicolas Sarkozy, específicamente a su libertad bajo supervisión judicial con prohibición de contactar a testigos y coacusados.

El tribunal de apelación de París le prohibió además entrar en contacto con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, cuya visita a la cárcel parisina de la Santé generó polémica, y salir de Francia.

El pasado 25 de septiembre, el exmandatario fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi.