EE.UU. ataca dos embarcaciones en el Pacífico: más 75 muertos en el despliegue militar de Trump

EE.UU. atacó dos embarcaciones en el Pacífico que, presuntamente, eran “operados por organizaciones terroristas designadas”. La acción militar ocurrió el pasado domingo, 09 de noviembre.

El secretario de guerra, Pete Hegseth, informó que seis personas murieron en el ataque, tres en cada embarcación.

“Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, aseguró Hegseth.

Le puede interesar: Estados Unidos destruye narcolanchas: ¿qué pasa con los cuerpos en el Pacífico y el Caribe?

Ya se reportan al menos 76 personas muertas en el despliegue militar de la administración de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico.

“Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, añadió el alto funcionario del gobienro Trump.