Autoridades confirman 27 presos muertos en cárcel de Machala, Ecuador

La tarde de este domingo, la autoridad penitenciaria reportó el hallazgo de 27 presos muertos en la cárcel de Machala, situada en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú.

Según la información suministrada, los cuerpos fueron encontrados en la tercera planta del centro de detención y los primeros indicios, apuntan a que las muertes podrían haberse producido por asfixia. Sin embargo, las causas exactas aún están por determinarse.

En la madrugada del mismo día, en esa misma prisión, se registró otro incidente violento que dejó cuatro convictos fallecidos y 33 heridos.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai), informó que, ese hecho estuvo relacionado con un proceso de “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”, sin ofrecer más detalles.

Las autoridades policiales y penitenciarias mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes y restablecer el control dentro del recinto carcelario que, en los últimos años, ha sido escenario de recurrentes hechos de violencia.

Inicialmente, eran 21 los fallecidos, pero la cifra ya asciende a los 27.