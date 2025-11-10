“Acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno, es muy bueno”: Donald Trump

Trump calificó el pacto como “muy bueno” y garantizó que cumplirá los términos del acuerdo, que prevé la reincorporación de los empleados federales afectados por la parálisis administrativa.

“Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, dijo el mandatario desde la Oficina Oval.

El cierre, que se prolongó durante semanas, había dejado sin funcionamiento a varios servicios públicos y provocó la suspensión temporal del salario de cientos de miles de funcionarios.

El acuerdo fue posible luego de que un grupo de senadores demócratas rompiera filas para respaldar la propuesta republicana, lo que permitió destrabar la negociación en el Congreso.

Con la reapertura, el gobierno busca restablecer plenamente las operaciones federales y mitigar el impacto económico y social que dejó la parálisis presupuestaria.

