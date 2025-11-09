EN VIVO | Once Caldas vs. Pasto por fecha 19 de Liga Colombiana

¡Resta una fecha para conocer a los ocho mejores! Once Caldas recibe a Deportivo Pasto en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales a partir de las 2:00 de la tarde. Es preciso recordar que ambos equipos ya se encuentran eliminados de los cuadrangulares.

Parcialmente Once Caldas ocupa la casilla 10 con 26 puntos, mientras que Pasto se sitúa en el puesto 18 con apenas 16.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Once Caldas vs. Pasto