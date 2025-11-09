EN VIVO | Once Caldas vs. Pasto por fecha 19 de Liga Colombiana
Ambos equipos ya no tienen posibilidad de clasificar a los cuadrangulares.
¡Resta una fecha para conocer a los ocho mejores! Once Caldas recibe a Deportivo Pasto en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales a partir de las 2:00 de la tarde. Es preciso recordar que ambos equipos ya se encuentran eliminados de los cuadrangulares.
Parcialmente Once Caldas ocupa la casilla 10 con 26 puntos, mientras que Pasto se sitúa en el puesto 18 con apenas 16.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Once Caldas vs. Pasto
Felipe Jaramillo (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mateo Zuleta (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Felipe Jaramillo (Deportivo Pasto).
Empieza segunda parte Once Caldas 1, Deportivo Pasto 0.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Brayan Sánchez sustituyendo a Patrick Preciado.
Final primera parte, Once Caldas 1, Deportivo Pasto 0.
Remate fallado por Johan Caicedo (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Felipe Jaramillo.
Santiago Jiménez (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mateo Zuleta (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Jiménez (Deportivo Pasto).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Johan Caicedo (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área.
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Facundo Boné intentó un pase en profundidad pero Yoshan Valois estaba en posición de fuera de juego.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Alejandro García (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Caicedo (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Luis Caicedo (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda.
Mateo García (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Mateo García (Once Caldas).
Facundo Boné (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Nicolás Gil (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Facundo Boné con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por James Aguirre.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Facundo Boné (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área.
Falta de Jáider Riquett (Once Caldas).
Yoshan Valois (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Cambio en Once Caldas, entra al campo Alejandro García sustituyendo a Robert Mejía debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Robert Mejía (Once Caldas).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Luis Sánchez (Once Caldas) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mateo García con un pase de cabeza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mateo Zuleta (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Facundo Boné (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Felipe Jaramillo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Once Caldas).
Luis Sánchez (Once Caldas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Michael Barrios (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Robert Mejía.
Falta de Jáider Riquett (Once Caldas).
Diego Martínez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Efraín Navarro (Once Caldas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Mauricio Castaño (Deportivo Pasto).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Joyce Ossa (Deportivo Pasto).
Falta de Kevin Cuesta (Once Caldas).
Yoshan Valois (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Robert Mejía (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de Luis Sánchez (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Joyce Ossa (Deportivo Pasto).
Mateo García (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Facundo Boné (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Dayro Moreno (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Juan Cuesta con un centro al área tras un contraataque.
Remate fallado por Kevin Cuesta (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dayro Moreno.
Remate rechazado de Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mateo Zuleta.
Robert Mejía (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mauricio Castaño (Deportivo Pasto).
¡Gooooool! Once Caldas 1, Deportivo Pasto 0. Mateo Zuleta (Once Caldas) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Nicolás Gil.
Remate rechazado de Robert Mejía (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Michael Barrios.
Falta de Mauricio Castaño (Deportivo Pasto).
Robert Mejía (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Facundo Boné (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde la banda derecha.
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Mateo García (Once Caldas).
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Mauricio Castaño intentó un pase en profundidad pero Patrick Preciado estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento