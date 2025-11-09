🔴 EN VIVO | Bucaramanga vs. Equidad por la Liga Colombia: siga acá la transmisión del partido

En el cierre de la jornada sabatina, Bucaramanga enfrentará a Equidad, por la fecha 19 de la Liga Colombiana, en el estadio departamental Américo Montanini en la capital santandereana.

El equipo de Leonel Álvarez ha realizado una excelente campaña este semestre, en este momento es cuarto con 34 unidades y pelea por ser cabeza de grupo de cara a los cuadrangulares finales. Sin embargo, vienen de caer 3-0 ante Medellín en la fecha 18.

Equidad, por su parte, solo espera a que finalice el campeonato para trabajar desde ya en lo que será el próximo año. El cuadro bogotano es el colero de la Liga con tan solo 11 puntos, viene de caer 1-0 ante Fortaleza.

