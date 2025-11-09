🔴 EN VIVO | Bucaramanga vs. Equidad por la Liga Colombia: siga acá la transmisión del partido
‘El Leopardo’ recibe a los aseguradores en la ciudad bonita.
En el cierre de la jornada sabatina, Bucaramanga enfrentará a Equidad, por la fecha 19 de la Liga Colombiana, en el estadio departamental Américo Montanini en la capital santandereana.
El equipo de Leonel Álvarez ha realizado una excelente campaña este semestre, en este momento es cuarto con 34 unidades y pelea por ser cabeza de grupo de cara a los cuadrangulares finales. Sin embargo, vienen de caer 3-0 ante Medellín en la fecha 18.
Equidad, por su parte, solo espera a que finalice el campeonato para trabajar desde ya en lo que será el próximo año. El cuadro bogotano es el colero de la Liga con tan solo 11 puntos, viene de caer 1-0 ante Fortaleza.
Falta de Ronaldo Julio (La Equidad).
Jhon Vásquez (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
Kevin Parra (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
Kevin Parra (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ronaldo Julio (La Equidad).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 1, La Equidad 0. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Faber Gil.
Remate parado. Carlos Henao (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Cambio en La Equidad, entra al campo Carlos Paternina sustituyendo a Franco González.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Franco González (La Equidad).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Mateo Santamaria (La Equidad).
Falta de Jhon Vásquez (Atlético Bucaramanga).
Ronaldo Julio (La Equidad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento