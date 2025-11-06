Consejo de seguridad de la ONU levanta sanciones contra el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa
La decisión se da justo días antes de que el mandatario sirio, visite la Casa Blanca.
El consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decidió que el presidente sirio Al Sharaa y su ministro de interior, Anas Hasan Khattab, no estén en la lista de sanciones a individuos y grupos vinculados al Estado Islámico y Al Qaida, que le implica una prohibición de viaje, congelación de activos y embargo de armas.
Aunque el próximo 10 de noviembre sería la primera visita del presidente Sharaa a Washington, será su segunda a Estados Unidos después de un viaje histórico a la ONU en septiembre, donde el exyihadista se convirtió en el primer presidente sirio en décadas en dirigirse a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
La resolución del Consejo se inscribe dentro de una serie de acciones encaminadas a propiciar la reincorporación de Siria a la comunidad internacional, tras más de una década de aislamiento y conflicto interno.
Es importante mencionar que, en mayo, el líder interino, cuyas fuerzas rebeldes derrocaron al exgobernante Bashar al-Assad, a finales del año pasado, se reunió con Trump por primera vez en Riad durante la gira regional del presidente estadounidense y que, el grupo que dirigía Al Sharaa, llamado ´Hayat Tahrir al Sham´, anteriormente vinculado a ´Al-Qaeda´, fue retirado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio.