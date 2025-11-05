Francia suspende a Shein por venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil

Francia impuso multa a Google con 325 millones de euros y a Shein con 150 millones

Francia activó un procedimiento para suspender las operaciones de Shein en su territorio siguiendo una serie de investigaciones que adelanta la justicia del país europeo por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil en esta y otras plataformas asiáticas de comercio electrónico.

Esto sucede horas después de que la empresa fundada en China en 2012 y con sede ahora en Singapur abriera en París su primera tienda física permanente del mundo.

Las minoristas en línea de la competencia, AliExpress, Temu y Wish, también se encuentran bajo presión por estas investigaciones, que se centran en la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores”, según precisó la Fiscalía.

Medios franceses publicaron una foto de una de las muñecas vendidas en la plataforma, acompañada de un pie de foto explícitamente sexual. La muñeca mostrada medía alrededor de 80 centímetros de altura y sostenía un oso de peluche.

“El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos”, anunció el Gobierno francés en un comunicado.

“Los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas”, agregó la nota, sin dar más detalles.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire, advirtió el lunes y reiteró ayer que al Gobierno “no le temblará la mano” para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraba que se hubieran realizado actividades ilícitas.

¿Qué dice Shein?

La plataforma indicó a la AFP que suspenderá su “marketplace” en Francia, es decir, los productos ofrecidos en línea por vendedores terceros, “a raíz de las preocupaciones” suscitadas con algunos anuncios.

Shein se ha comprometido a “cooperar plenamente” con las autoridades judiciales francesas y ha anunciado que está imponiendo una prohibición a todas las muñecas sexuales.

Además, su portavoz en Francia, Quentin Ruffat, atribuyó la venta de las muñecas a “un mal funcionamiento” en sus procesos y gobernanza.

Muestra de la presión en Francia, la apertura de su primera tienda física permanente en los históricos grandes almacenes BHV del centro de París se hizo bajo un importante despliegue policial.

Sin embargo, cientos de personas hicieron fila horas antes para ser los primeros en entrar, ya sea por curiosidad o convencidos por una marca que consideran accesible.

Manifestaciones en la apertura de la tienda física de Shein en París

En todo caso, la inauguración estuvo marcada también por las protestas en las inmediaciones de activistas por los derechos de los niños: “Protejan a los niños, no a Shein”, rezaba uno de los carteles.

Los manifestantes distribuyeron también folletos denunciando el “presunto trabajo forzado”, “contaminación” y “sobreproducción” de la moda impulsada por Shein, y llamaban a firmar una petición contra la tienda permanente.

Shein enfrenta críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida. Políticos, sindicatos y grandes marcas rechazaron su llegada a Francia.

En tanto, Frédéric Merlin, el director de 34 años de la empresa SGM que opera los almacenes BHV, admitió el martes que consideró cancelar la asociación con Shein tras el último escándalo, pero finalmente cambió de opinión.

Cabe señalar que Shein también tiene programado abrir cinco tiendas en otras ciudades francesas como Dijon, Grenoble y Reims.