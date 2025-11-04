EE.UU.: avión de carga se estrella tras despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky

Avión de carga se estrella tras despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky

Un avión de la empresa United Parcel Service (UPS) se estrelló tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky.

En la pista sigue un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmó que hay varios heridos y aseguró que el avión transportaba 280.000 galones de combustible.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025

La Policía detalló que existen varios heridos, pero sin precisar una cantidad exacta y adelantaron que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Por el momento la alerta emitida por las autoridades locales no permiten que nadie pueda transitar en un radio de cinco millas alrededor y además se registran decenas de vuelos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.