¿En Nigeria hay un conflicto religioso? Este es el contexto tras las acusaciones de Donald Trump

Expertos y organizaciones internacionales aseguran que la violencia que vive Nigeria es un conflicto mucho más grande y la religión, si bien lo atraviesa, no es la principal causa.

Nigeria es el país más poblado de África. Tiene más de 232 millones de habitantes y está prácticamente dividió a la mitad, tanto en territorio como en religión. En el norte del país la mayoría es musulmana, de la corriente islam suní, y en el sur, predomina el cristianismo, principalmente católicos y protestantes.

“Nigeria es un país que tiene menos de un millón de kilómetros cuadrados, esto es un poco menos que Colombia. Y se hablan más o menos unas 520 lenguas diferentes, siendo la principal o la oficial el inglés, seguidas del Hausa, el Igbo y el Yoruba. Y en este contexto, hay que decir que más o menos el 53% de la población es musulmana y alrededor de un 47-48% de la población se declara cristiana, dividida entre grupos protestantes y un porcentaje importante - más o menos el 30% - de católicos romanos”, explica Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia.

Conflictos violentos en Nigeria

Desde hace al menos dos decadas, Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental. Sin embargo, los expertos aseguran que este conflicto es indiscriminado y no ha limitado sus ataques contra civiles, pues han muerto cientos de miles de personas tanto cristianos y musulmanes moderados. Además, de ataque a escuelas y autoridades.

“En ese contexto las declaraciones del presidente Donald Trump son bastante confusas porque Nigeria afronta la acción terrorista de grupos violentos islamistas como Boko Haram, pero también otros grupos cercanos al Estado Islámico y, adicionalmente, por lo menos unos 30 o 40 grupos adicionales tanto de bandas criminales, como de grupos terroristas menores, que han practicado de forma frecuente el secuestro de diversos sectores de la población, tanto musulmanes como cristianos”, asegura Patiño.

Mujeres secuestradas y esclavizadas

Este conflicto entre los grupos islamistas y que ha afectado mayoritariamente a la población civil, ha desembocado en acciones contra mujeres que son secuestradas cambiadas por pagos para ser vendidas o en algunos casos esclavizadas.

“El Estado nigeriano, que es un Estado federal, ha hecho incursiones militares en diversos territorios, ha intentado liberar a diversos actos, a diversas personas que han sido sometidas a secuestro, pero las condiciones de liberación han sido realmente muy débiles y la capacidad de coerción militar ha sido muy débil frente a unas fuerzas militares que no tienen los suficientes recursos para operar contra los grupos terroristas internacionales”, dice Patiño.

Pastores y agricultores

Existe otro conflicto en Nigeria que se da entre agricultores y pastores. Los pastores fulani (en su mayoría musulmanes) y los agricultores (muchos cristianos del centro y sur del país) chocan por el uso de la tierra y el agua.

“Además de la violencia islamista, en algunas regiones de la zona de Nigeria - sobre todo hacia el norte - también hay una disputa por tierras entre pastores, que en general suelen ser musulmanes, y agricultores sedentarios, que en general suelen ser cristianos. Pero en este caso el problema no es exactamente un asunto de disputa religiosa, sino una disputa por prácticas alrededor de la ganadería nómada o seminómada y la agricultura sedentaria”, señala el profesor.

Presidente de Nigeria dispuesto a reunirse con Trump

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, espera reunirse “en los próximos días” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para tratar la denuncia de éste de que terroristas islamistas están perpetrando una “masacre” de cristianos en el país africano, informó este domingo uno de sus asesores.

“En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a cristianos o, de hecho, a personas de todas las religiones o sin religión, estas diferencias, de existir, serán discutidas y resueltas por ambos líderes en su próxima reunión en los próximos días, ya sea en la State House (Presidencia de Nigeria) o en la Casa Blanca”, afirmó Daniel Bwala, asesor especial del presidente en Comunicación Política, en la red social X.

El asesor presidencial hizo estas declaraciones después de que Trump asegurase este sábado que ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción” en Nigeria a fin de “eliminar a los terroristas islámicos” y acusase al Gobierno nigeriano de “permitir la matanza de cristianos”.