Venezuela: Maduro dice que Fuerzas Armadas derribaron aviones que serían usados para narcotráfico

El mandatario del régimen que gobierna Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la Aviación Militar Bolivariana interceptó en los últimos tres días a tres aeronaves que eran utilizadas para el narcotráfico y que “venían del norte” y del “Caribe”.

Una de las aéronaves fue derribada el lunes y las otras dos hoy, según confirmó Maduro.

Le puede interesar: Inteligencia revela la presencia del Cártel de los Soles en Colombia en alianza con el ELN

La Fuerza Armada de Venezuela realiza operativos contra el narcotráfico que coinciden con el despligue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

“Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte y en el uso de nuestra ley, cumpliendo todos los protocolos y el respeto al derecho internacional, la Aviación Militar Bolivariana: pin, pum, pa. Dos aviones del narcotráfico, para que respeten a Venezuela”, dijo Maduro.

Lea también: Venezuela destruyó dos campamentos del ELN en zona fronteriza con Colombia

Maduro expresó que estas acciones se dan para proteger la soberanía de su país: “¿Cómo se llama eso? ejercer la soberanía ¿quién la ejerce? nuestros militares, nuestra policía y nuestro pueblo. Hay undicho: “órgano que no se usa, órgano que se atrofia”. Soberanía que no se ejerce, soberanía débil, digo yo".