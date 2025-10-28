Carlos Sadness estrena “La Vida Perfecta” (Esmerarte, 2025)
El tema musical es una sátira que deja al descubierto las “vidas escaparate”, la canción desnuda el contraste entre la apariencia y la verdad.
El maestro del indie tropical, Carlos Sadness sorprende con un nuevo single, “La Vida Perfecta” (Esmerarte, 2025). Éste cierra la etapa de su último álbum de estudio, “Realismo Mágico”, el cual le llevó a girar durante dos años por toda España y Latinoamérica, haciendo sold outs en recintos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México.
El barcelonés empieza un nuevo recorrido musical, donde despide, sin nostalgia, la vida perfecta y todas sus promesas vacías. Con versos que alternan confesión íntima y crítica social, la canción desnuda el contraste entre la apariencia y la verdad. Sadness retrata un mundo cada vez con menos alma, donde abundan los privilegios, pero falta lo esencial. Un relato irónico sobre la cultura aspiracional.
El resultado es su especialidad, un tema festivalero y bailable que mezcla crítica y vulnerabilidad, con un estribillo luminoso que apunta a la esperanza. Una canción que vibra en la actualidad, incisiva y profundamente humana. En palabras de Carlos Sadness, “la abundancia solamente sirvió para ver más claro el vacío. Una canción para los que nos hemos cansado de fingir ser perfectos”.
Carlos lleva todo este 2025 sacando nuevos sencillos de la mano de colaboraciones con artistas internacionales de renombre como los colombianos Nasa Histories y Salomón Beda o la catalana Suu, con quien hizo una canción para la nueva temporada del documental de “Dulceida” que ya está confirmado en varios de los festivales más importantes de España y en Vive Latino de México. Más información en http://carlossadness.com/ y @carlossadness.