Carlos Sadness estrena “La Vida Perfecta” (Esmerarte, 2025)

El maestro del indie tropical, Carlos Sadness sorprende con un nuevo single, “La Vida Perfecta” (Esmerarte, 2025). Éste cierra la etapa de su último álbum de estudio, “Realismo Mágico”, el cual le llevó a girar durante dos años por toda España y Latinoamérica, haciendo sold outs en recintos como el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

El barcelonés empieza un nuevo recorrido musical, donde despide, sin nostalgia, la vida perfecta y todas sus promesas vacías. Con versos que alternan confesión íntima y crítica social, la canción desnuda el contraste entre la apariencia y la verdad. Sadness retrata un mundo cada vez con menos alma, donde abundan los privilegios, pero falta lo esencial. Un relato irónico sobre la cultura aspiracional.

Cortesía: @carlossadness Ampliar

El resultado es su especialidad, un tema festivalero y bailable que mezcla crítica y vulnerabilidad, con un estribillo luminoso que apunta a la esperanza. Una canción que vibra en la actualidad, incisiva y profundamente humana. En palabras de Carlos Sadness, “la abundancia solamente sirvió para ver más claro el vacío. Una canción para los que nos hemos cansado de fingir ser perfectos”.