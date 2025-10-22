Avioneta se estrella en el aeropuerto de Paramillo en Táchira, Venezuela: dos personas murieron

Avioneta se estrella al despegar en aeropuerto de Paramillo en Tárchira, Venezuela: dos personas murtas

En la tarde de este miércoles, 22 de octubre, en el Aeropuerto de Paramillo, en el estado de Táchira, una avioneta despegó y segundos después dio vueltas en el aire para precipitarse sobre el asfalto de la pista e incendiarse inmediatamente.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela confirmó que era una aeronave matrícula YV1445.

Le puede interesar: Venezuela ofrece sus fuerzas armadas a Colombia en medio de tensiones con EE.UU.

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo”, explicó la autoridad aérea de Venezuela.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras que vecinos de la zona han reportado en redes sociales que el accidente dejó una gran columna de humo negro en el aeropuerto.

“Se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin dar con las causas que generaron el siniestro”, confirmó la Aerocivil.