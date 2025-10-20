Israel recibe el cuerpo de otro rehén que murió en Gaza, aún quedan 16 cadaveres por ser entregados

Vehículos de la Cruz Roja en camino para recuperar los cuerpos de palestinos retenidos por Israel el 14 de octubre de 2025. (Foto de Abdallah F.s. Alattar/Anadolu vía Getty Images)

La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Ejército israelí confirmaron que el ataúd de un rehén fallecido fue entregado con mediación de la Cruz Roja.

El cuerpo fue escoltado por tropas de las Fuerzas de Defensa para cruzar la frontera hacia Israel y se dirige ahora al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se realizan los procedimientos de identificación y la confirmación a su familia.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, recoge el comunicado de la Oficina.

Asimismo, el mandatario israelí pidió que se “respete la privacidad de las familias” y que no se difundan “rumores e información que no sea oficial”.

Israel has received, via the Red Cross, the coffin containing the remains of a deceased hostage, which was handed over to an IDF and ISA force inside the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 20, 2025

El grupo palestino recordó hoy que se enfrenta a “importantes desafíos” para la localización de estos cadáveres “debido a la extensa destrucción” que hay en Gaza causada por los bombardeos israelíes, además de la falta de maquinaria pesada que necesitan para retirar los escombros.

Israel lanzó “153 toneladas de bombas” sobre la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que Israel llegó a lanzar “153 toneladas de bombas” sobre la Franja de Gaza el domingo, en respuesta a lo que el ejército denunció como ataques de Hamás en violación del alto al fuego.

“Ayer lanzamos 153 toneladas de bombas sobre diferentes partes de la Franja de Gaza después de que dos de nuestros soldados fueran asesinados por Hamás”, declaró Netanyahu en la Knéset, el parlamento israelí, que inauguró una nueva sesión el lunes.

El ejército, que anunció el domingo la muerte en combate de dos soldados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, llevó a cabo bombardeos en todo este territorio palestino, antes de anunciar el domingo por la noche la reanudación de la aplicación del alto el fuego. Hamás negó cualquier implicación y reafirmó su compromiso con el acuerdo en vigor desde el 10 de octubre.