Netanyahu desautorizó la apertura del cruce entre Gaza y Egipto

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto seguirá cerrado hasta nuevo aviso, frente a las declaraciones de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que abriría el lunes.

“Su apertura se considerará dependiendo de cómo Hamás cumpla su parte devolviendo a los secuestrados implementando el marco acordado”, indicó Netanyahu.

El mandatario israelí presionó al grupo islamista Hamás a devolver los 18 cadáveres de rehenes que siguen en Gaza si pretenden que Rafah, el principal paso de ayuda humanitaria a Gaza, vuelva a funcionar.

Por su parte, Hamás le hizo saber tanto a Israel como a Estados Unidos que no contaba con todos los cuerpos a su disposición, razón por la cual el propio acuerdo incluye que una fuerza internacional contribuye a su búsqueda. Durante el viernes, los islamistas lograron exhumar el cuerpo del rehén Eliyahu Margalit, devolviéndolo esa noche a la Cruz Roja y de allí a Israel.

Además, acusa a Israel de haber violado el acuerdo en 47 ocasiones, abriendo fuego contra la población o haciendo detenciones puntuales.La Defensa Civil de Gaza dio a conocer que las fuerzas israelíes mataron a ocho palestinos, incidente en el que el Ejército israelí afirmó que se trataba de gazatíes que habían traspasado la “línea amarilla” del acuerdo de alto el fuego.

Cabe mencionar que fruto de los ataques del Ejército, 38 palestinos han muerto en Gaza a lo largo de esta semana. En la propuesta de Trump, se estipuló que 72 horas después del alto el fuego, Hamás tenía que entregar los cuerpos de cautivos que estuvieran en su poder.