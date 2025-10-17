Unión Magdalena vs. Envigado EN VIVO: siga acá el partido, clave por el descenso
El conjunto samario busca tres puntos para evitar quedar casi descendido.
Unión Magdalena y Envigado abren paso a la fecha 16 de la Liga colombiana. Se trata de un partido en el cual la palabra descenso cobra importancia, pues la Cántera de Héroes ya perdió la categoría, mientras que el cuadro samario está ad portas de concretar su descenso.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de Unión vs. Envigado
Dairon Mosquera (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Dairon Mosquera (Unión Magdalena).
Frey Berrio (Envigado) ha recibido una falta en la banda derecha.
Cristian Iguarán (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Gamboa (Envigado).
Falta de Nicolás Ramos (Unión Magdalena).
Bayron Garcés (Envigado) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Nicolás Ramos (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área.
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Bleiner Agrón (Envigado).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Nicolás Ramos (Unión Magdalena).
Dairon Mosquera (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Rubio España (Envigado).
Falta de José Mercado (Unión Magdalena).
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
José Mercado (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Bayron Garcés (Envigado).
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Jhon Gamboa.
Remate rechazado de Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Roberto Hinojosa.
Nicolás Ramos (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Rubio España (Envigado).
¡Gooooool! Unión Magdalena 1, Envigado 0. Cristian Iguarán (Unión Magdalena) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Jannenson Sarmiento tras un contraataque.
Remate rechazado de Bayron Garcés (Envigado) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rubio España.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Geindry Cuervo (Envigado).
Remate fallado por Nicolás Ramos (Unión Magdalena) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Dairon Mosquera tras un saque de esquina.
Remate fallado por Johan Hinestroza (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Juan Quejada.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Rubio España.
Remate fallado por Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Cristian Iguarán (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jhon Gamboa (Envigado).
Falta de David Murillo (Unión Magdalena).
Frey Berrio (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Bleiner Agrón (Envigado).
Falta de David Murillo (Unión Magdalena).
Frey Berrio (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento