Hallaron cuerpo sin vida con impacto de arma de fuego al norte de Cartagena

Informó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el sector de Boquillita del corregimiento de la Boquilla, al norte de la ciudad, fue encontrado un cuerpo sin vida cuya identidad no fue confirmada preliminarmente.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, los restos mortales fueron hallados con un impacto de arma de fuego, por lo que es materia de investigación si el occiso fue ultimado en el sitio, o fue traído desde otro lugar a esa zona de playa.

La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).