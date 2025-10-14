Asamblea Nacional de Madagascar destituyó al presidente, Andry Rajoelina

La Asamblea Nacional de Madagascar, impulsada por la oposición, votó a favor para destituir al presidente, Andry Rajoelina, quien huyó a un “lugar seguro”, tras las protestas que afronta el país por parte de la Generación Z y de una poderosa unidad militar rebelde.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución, se disuelve la Asamblea Nacional", afirmó Rajoelina mediante un decreto que entrará en vigor de inmediato.

De acuerdo con Rajoelina, el exmandatario se escapó con el fin de proteger su vida, luego de la rechifla contra los recurrentes cortes de agua y luz que sacuden el territorio desde hace casi tres semanas. Asimismo, confirmó la emisión del decreto y enfatizó en que la decisión es necesaria para restablecer el orden de la nación y fortalecer la democracia.

“El pueblo debe ser escuchado una vez más. Abran paso a los jóvenes."

El expresidente ordenó la disolución mientras diputados opositores trataban de reunir firmas para impulsar la celebración de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional con la intención de destituir al gobernante.

En la votación, en la que participaron 131 diputados de un total de 163, 130 aprobaron la eliminación del cargo, informó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Siteny Randrianasoloniaiko, pese al decreto emitido en la mañana por Rajoelina para terminar con la cámara baja.

El vicepresidente consideró que la resolución emitido por el exjefe de estado carece de validez legal por la falta de sello oficial y la firma del presidente.

Cabe destacar que la salida de Rajoelina, quien tiene doble nacionalidad (malgache y francesa), fue posible gracias a un acuerdo con la posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para facilitar una solución pacifica a la grave crisis política del país.

Por su parte, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejercito de Tierra (CAPSAT), aseguró haber tomado el control de las Fuerzas Armadas y pidió desobedecer cualquier orden para disparar hacia la población.

Golpe de Estado

Recordemos que el CAPSAT, con sede en Soanierana, en 2009 participó en un golpe de Estado, encargado de derrocar al entonces presidente, Marc Ravalomanana.