Un fuerte incendio afectó al menos 100 viviendas en la zona de Pamplona Alta en Lima Perú

Cuatro personas heridas, unos 300 damnificados y al menos 100 viviendas siniestradas dejó un gran incendio en una barriada de Lima, informaron las autoridades.

El siniestro se produjo en la zona de Pamplona Alta, ubicada en las faldas de un cerro del distrito de San Juan de Miraflores al sur de Lima, la capital de Perú.

En el lugar había una fábrica clandestina de pirotécnicos que se incendió generando explosiones visibles a varios kilómetros de distancia, según imágenes publicadas en redes sociales por pobladores de la zona.

Más del 30 unidades del Cuerpo de Bomberos de Lima se trasladaron hasta la avenida El Centenario, en el sector Virgen del Buen Pastor, para atender la emergencia

El nuevo presidente peruano, José Jerí, llegó al lugar para enterarse de lo sucedido y coordinar la ayuda humanitaria. “Ya se controló el incendio, ahora es atender a los afectados, dónde van a dormir, dónde van a estar”, dijo a la prensa.

El Instituto Nacional de Defensa Civil precisó que el incendio urbano fue reportado a las 17:30 horas local . “El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabaja con 26 unidades para controlar y extinguir el fuego. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en la zona para las acciones de respuesta ante la emergencia”, indicó en su breve reporte.

Los bomberos enfrentaron dificultades por la falta de agua y las vías en mal estado, indicó la comunidad.

En medio de la emergencia, la Defensoría del Pueblo exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y a las municipalidades colindantes el apoyo con cisternas de agua para extinguir el incendio.