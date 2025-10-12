Madagascar: cuartel militar se revela y dice que todas las fuerzas armadas están bajo su mando

Una unidad militar de Madagascar aseguró haber tomado el control de las Fuerzas Armadas del país, después de que la Presidencia malgache denunciara un intento de golpe de Estado y de que grupos de soldados se unieran este sábado a miles de manifestantes antigubernamentales que protestan desde hace más de dos semanas en el país.

“A partir de ahora, todas las órdenes del Ejército malgache, ya sean terrestres, aéreas o militares, emanarán del cuartel general del CAPSAT (Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra)”, anunciaron soldados de este contingente de élite en un vídeo difundido este domingo.

"The country is destroyed, the lives of the population in disarray because nothing works due to water and electricity cuts," say the soldiers.



"We, the military, no longer do our job; we are merely bootlickers, we…

El CAPSAT, que controla la logística del Ejército y tiene su sede en Soanierana, a las afueras de la capital, Antananarivo, hizo este anuncio después de hacer un llamado a los militares a “desobedecer” cualquier orden de disparar contra la población.

Los militares de esta base ya participaron en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder al actual presidente malgache, Andry Rajoelina.

Los soldados del CAPSAT hicieron este anuncio después de que la Presidencia de Madagascar denunciara este domingo un intento de golpe de Estado, al afirmar en un comunicado que “se ha iniciado sobre el territorio nacional un intento ilegal y por la fuerza de tomar el poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos”.

Se desconoce en qué situación se encuentra Rajoelina, aunque la Presidencia rechazó la pasada noche la difusión de “información falsa en las redes sociales” y desmintió que el jefe de Estado, que cuenta con nacionalidad francesa y malgache, hubiera abandonado el país.

Protestas en Madagascar

Miles de personas salieron el sábado a las calles de Antananarivo en una nueva jornada de protestas a la que se sumaron soldados que, montados en tanques, acompañaron a los manifestantes y los arengaron, mientras ellos les daban las gracias.

Estas escenas se produjeron horas después de que militares del CAPSAT se solidarizaran con las movilizaciones que no cesan desde el pasado 25 de septiembre, pese a la fuerte represión de las fuerzas de seguridad.

Soldiers in Madagascar have rejected an order to shoot protesters



"They Are Our Friends, Brothers And Sisters" ~ Madagascar Soldiers Publicly Urge Colleagues, Police To 'Refuse Orders' To Shoot Protesters As Several Thousands Of Gen Zs March In The Capital,…

El nuevo primer ministro, general de división Ruphin Fortunat Zafisambo, nombrado la pasada semana tras la disolución del Gobierno por parte de Rajoelina, se dirigió a los soldados el sábado en una intervención en directo a través de Facebook y les pidió “sabiduría”.

“Todos nosotros, ya seamos militares, policías o gendarmes, procedemos del pueblo, por lo que debemos escuchar su voz y sus quejas. Sin embargo, es nuestro deber protegerlo y garantizar el mantenimiento del orden”, afirmó.

El pasado 29 de septiembre, la ONU cifró en al menos 22 los muertos y en un centenar los heridos por las protestas.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los constantes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se han tornado antigubernamentales y exigen ahora la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta el jefe de Estado desde su reelección en 2023.

Fuerzas de seguridad piden perdón por la violencia contra los manifestantes

La Gendarmería de Madagascar pidió “perdón” por el uso excesivo de la fuerza en las protestas masivas que sacuden el país desde hace más de dos semanas y afirmó que solo recibirá órdenes de su comando, sin aclarar qué impacto tiene esto sobre su lealtad al Gobierno malgache, que denunció este domingo un intento de golpe de Estado.

“Nos inclinamos ante aquellos que han perdido la vida desde el inicio de las manifestaciones (...) Pedimos perdón por las pérdidas causadas por nuestros excesos”, declaró en una vídeo difundido en redes sociales este domingo el general Mbinina Nonos Rambelison, rodeado de miembros de este cuerpo militar encargado de la seguridad interna del país.

“Hemos escuchado, visto y sentido la angustia de la población malgache, así como su necesidad de cambiar el curso de la historia para lograr un futuro mejor”, añadió.

El gendarme anunció que “a partir de hoy, todas las órdenes dirigidas a la Gendarmería deben provenir de la FIGN (Fuerza de Intervención de la Gendarmería Nacional), su comando, sin aclarar si con esa afirmación se refiere a que el cuerpo, visto tradicionalmente como al servicio de la Presidencia, dejará de obedecer a ésta.

“Por lo tanto, se suspende todo uso de la fuerza y comportamiento violento hacia los malgaches, ya que la Gendarmería tiene como misión proteger a la población y sus bienes, no lo contrario”, concluyó.