Primera ministra italiana fue denunciada ante la CPI por complicidad en Genocidio

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, anunció que se presentó una denuncia contra ella, el ministro Crosetto, el ministro Tajani y el director, Roberto Cingolani, dedicado a la aeronáutica, por complicidad de genocidio en relación con la ofensiva del ejército de Israel en la Franja de Gaza.

La anterior fue redactada por un grupo denominado ‘Juristas y abogados por Palestina’ y firmada por unas 50 personas. Entre ellas se encuentran profesores de Derecho, abogados y algunas personalidades públicas.

“Con su apoyo al gobierno israelí, en particular mediante el suministro de armamento letal, el gobierno italiano se ha convertido en cómplice del genocidio en curso y de los gravísimos crímenes de guerra cometidos a expensas de la población palestina”, escribieron los autores de la denuncia.

Asimismo, el grupo ha explicado que a pesar de que el Gobierno italiano ha negado haber enviado armas a Israel, en varias ocasiones algunos de los miembros de su gabinete han admitido ante el Parlamento que se han producido centenares de transacciones de exportación tras la mencionada fecha, si bien alegaron que las licencias eran anteriores al inicio de la ofensiva israelí.

Por su parte, Meloni afirma que Italia no ha autorizado nuevos envíos de armas a Israel desde el 7 de octubre y declara que se encuentran entre los países europeos con la postura más rígida.