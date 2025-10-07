Edificio en obras se derrumbó en Madrid: al menos diez heridos y varios desaparecidos

El derrumbe parcial de un edificio en obras en el turístico centro de Madrid dejó al menos cuatro personas desaparecidas y “alrededor de diez heridos”, indicó el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

“En estos momentos hay cuatro personas desaparecidas”, dijo a los periodistas en el lugar del incidente. Hay “una cifra de heridos que en estos momentos se baraja alrededor de los diez”, agregó, afirmando que estos eran “mayoritariamente leves”, aunque también habría alguno un poco más grave, con fracturas.

El servicio de Emergencias de la capital de España indicó que los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que otros dos resultaron contusionados leves.

Hasta el lugar del suceso, la calle de las Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, se desplazaron once dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas en ese edificio, que se estaba rehabilitando para un hotel.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble echaron en falta a algunos compañeros, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del bloque, informó Emergencias Madrid.

El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 hora local (11:00 GMT) y sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.