Protestas en Ecuador: Liberan a todos los militares retenidos tras los enfrentamientos del domingo

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, confirmó la liberación de los 17 militares que fueron retenidos en la provincia de Imbabura tras los enfrentamientos del domingo, que dejaron a un civil muerto, en medio de las protestas indígenas contra el gobierno.

Avanza la segunda semana de manifestaciones en Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocó un paro nacional por un decreto que eliminaba el subsidio al diésel. El precio de este combustible aumentó en un 56%: de 1,8 dólares a 2,8 dólares por galón. Desde el 22 de septiembre grupos de indígenas bloquean vías con troncos, piedras y neumáticos.

Aunque el Ejército informó el lunes que cuatro de los 17 soldados habían sido liberados, el Ministerio de Defensa dijo a EFE que solo uno fue entregado a las Fuerzas Armadas. Los otros 16 quedaron en libertad el martes.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Defensa confirmó en una entrevista radial que “el día de ayer (martes) a altas horas de la noche ya fueron recuperados, fueron entregados” todos los uniformados retenidos.

Los militares fueron retenidos el domingo en medio de fuertes choques con manifestantes. Loffredo explicó que los soldados iban el domingo en un convoy hacia Imbabura, en el norte del país, cuando fueron atacados y que uno de los vehículos en el que estaban más de 20 militares “fue separado y secuestrado”.

“Fueron encerrados en un hotel y una de las patrullas del convoy tuvo que regresar y realizar una maniobra de rescate de este personal, logrando rescatar una gran parte. Pero de ese grupo fue que tuvimos los 16 desaparecidos, de los cuales puedo decir ahora que el día de ayer, a altas horas de la noche, ya fueron entregados”, complementó Loffredo.

“Estamos haciendo el análisis médico de cómo se encuentran”, añadió el ministro, adelantando que hay personal militar que “está muy golpeado”.

“Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de voladores (artefactos pirotécnicos) y uno de nuestros soldados está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales de todos los huesos propios de la nariz”, detalló.

Las Fuerzas Armadas interpusieron una denuncia por el delito de secuestro por la retención de los soldados. De acuerdo con el Ejército, la Fiscalía ya se encuentra investigando el caso junto a la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía.

Entre acusaciones de infiltración del Tren de Aragua y rechazos a la represión continúan las protestas en Ecuador

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, desligó a la organización social más grande del país de estas retenciones y aseguró que “nosotros no somos pueblos que secuestramos”.

En cambio, el titular de la organización indígena aseguró que la acusación del secuestro se trata de un “pretexto” del Ejecutivo para “ingresar al territorio, asesinar y fusilar”.

La organización solicita un juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por la violencia registrada durante las protestas, especialmente, durante la jornada del domingo, cuando se registró la muerte del manifestante Efraín Fuerez, de la nacionalidad indígena kichwa, en la localidad de Cotacachi en Imbabura.

La Conaie catalogó este hecho como “un crimen de Estado”, al señalar que fue asesinado por disparos de militares. Además, Vargas hizo un llamado a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos o la ONU para que investiguen y sancionen las violaciones a los derechos humanos.

Entretanto, el presidente Daniel Noboa insiste con su acusación de que entre los manifestantes hay infiltrados de organizaciones criminales como la banda venezolana Tren de Aragua.

Si bien el mandatario sigue sin entregar detalles acerca de esa denuncia, acusó la emboscada de otro convoy en Otovalo en el que dice que llevaban ayuda humanitaria. “Nos respondieron con violencia”, dijo. Con Noboa iban varios diplomáticos y el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa.

Por otro lado, el presidente envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente, mediante el cual busca fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional mediante incentivos tributarios y donaciones.

Antecedentes: dos protestas recientes por el alza de los precios de la gasolina en Ecuador

Cabe recordar que el alza de los precios de combustibles derivó en violentas movilizaciones indígenas durante los gobiernos de los mandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente.

Las protestas masivas forzaron a estos presidentes a dar marcha a atrás sus iniciativas de eliminar las subvenciones estatales a los combustibles, que tenían la intención de cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).