Horóscopo del 30 de septiembre, del Profesor Salomón: hoy es un gran día para despuntarse el cabello

Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Virgo, empiece ese negocio que tanto quiere, tendrá éxito. Imagen de fondo de Canva

Las personas que nacieron en la fecha 30, son personas muy inteligentes, capacitadas y perseverantes, que siempre logran cumplir todo lo que se proponen. La fecha del día, habla acerca de la salud, fe, esperanza y caridad. La recomendación del profesor Salomón para su día, es encender una vela dorada, además de pedir por sabiduría y riqueza en su nuevo año de vida.

Su código sagrado es el 6279, con el cual, estará trayendo a su vida mucha paz interior. La fruta recomendada es la piña y el color es el verde. Actualmente, la luna se encuentra en un cuarto creciente, por esto, es un gran momento para cortar o despuntar su cabello, pues crecerá con más fuerza y abundancia.

Horóscopo del día 30 de septiembre

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

No debe dudar de sus capacidades, pues la duda es un enemigo que no le permite alcanzar sus metas. De ahora en adelante propóngase cumplir todo lo que se propone, sin importar si lo ha intentado y no funciono, deje el pasado atrás. Busque nuevas oportunidades, un nuevo empleo o emprendimiento y le saldrá muy bien.

Número del día: 3055.

Recomendación: El agua direccionada de la sabiduría y el velón abre caminos.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Este mes estará lleno de abundancia, se le activarán muchas oportunidades en lo laboral y su salud estará mejorando. La prosperidad se está acomodando en su vida. Debe dejar el mal genio y aprender a manejar las cosas, pues con esto solamente se estará bloqueando y alejará a las personas que lo quieren ayudar.

Número del día: 0425.

Recomendación: El reventador y el agua antiestrés.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

En los próximos días, tendrá una etapa de equilibrio en su vida, sin embargo, debe saber manejar esto, no debe decantarse totalmente de un solo lado. Usted es una persona que le trae suerte a los demás, que ayuda a salir adelante, que orienta y aconseja a otros. En temas de vivienda le saldrá una propuesta, ya sea una venta o un arriendo y debería considerar aceptarlo.

Número del día: 3908.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad y el kit de suerte rápida.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las personas de este signo deben salir adelante, no pueden rendirse. Debe ser paciente así las cosas no salgan tan rápido como le gustaría, pues todo tiene su espacio y su tiempo. Prontamente, saldrá triunfador de algo que estaba esperando de hace días, si estaba esperando algo relacionado con vivienda, por fin tendrá la posibilidad de lograrlo.

Número del día: 0442.

Recomendación: El cóctel de poder y el incienso de citronela.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las personas Leo, deben romper sus ataduras, soltarse de aquellas personas, vicios o situaciones que no lo dejan progresar. Pronto tendrá un viaje que cambiará su vida y su forma de pensar. Además, estará acompañado de mucha suerte en todos los aspectos de su vida.

Número del día: 0778.

Recomendación: El kit de ruda y el dólar.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrá mucho trabajo, pero también será bien recompensado y tendrá mucha estabilidad. Además, la justicia está de su lado, si tenía alguna tutela, denuncia o algo por el estilo, saldrá a su favor. Este nuevo mes de octubre es el momento ideal para que logre todo lo que se propone.

Número del día: 8890.

Recomendación: La crema de naranja.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Debe ser paciente con todos sus proyectos, pues es clave para obtener las recompensas que quiere. Pronto tendrá una noticia poco agradable relacionada con la salud de alguna persona, pero debe saber llevarlo con mucha calma. La situación económica que lo estaba preocupando, pronto se solucionará.

Número del día: 9308.

Recomendación: La crema captando dinero.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Recuerde que la fuerza de su voluntad es clave para que logre todas sus metas, pues de esta forma todo se le va a dar. Algo importante relacionado con su trabajo se acerca, y tendrá que saberlo aprovechar.

Número del día: 4368.

Recomendación: El kit del trabajo y los linos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Debe tener cuidado con la brujería, debe realizarse una limpieza y una protección, pues alguien puede estar manipulando su parte emocional relacionada con el amor. Por esta razón se ha sentido desanimado y las cosas en su trabajo no han terminado de fluir como deberían.

Número del día: 3450.

Recomendación: El combatiente y el velón tumba trabajo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se avecinan celebraciones y cosas importantes en su vida. Se arreglarán todas las situaciones que lo estaban atormentando, y las bendiciones llegarán una tras otra. Debe darle gracias a Dios, pues todo estará muy bien y bendecido.

Número del día: 0728.

Recomendación: El agua direccionada del éxito y la champaña.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá que tomar algunas decisiones, pues pronto llegaran muchos cambios en su vida, debe pensarlo muy bien y poner toda su fuerza en que las cosas saldrán bien. No debe poner cuidado a lo que digan los demás, pues ellos no saben sus gustos ni hasta donde es capaz de llegar.

Número del día: 0423.

Recomendación: El velón de las siete potencias y el incienso de canela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Debe seguir adelante con todos sus planes y proyectos, pues al lograrlo, le traerá mucha tranquilidad y estabilidad. Debe tener cuidado con la envidia que le tienen, pues a pesar de que no es una cosa grave, no hay ningún enemigo pequeño. Por esto debe realizar mucha oración y estar protegido.

Número del día: 4570.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y el velón lluvia de plata.

