Estas son las curiosidades de la raza de perro más inteligente y obediente del mundo

Gracias a un estudio realizado por el investigador estadounidense Stanley Coren, en 1990, cuando reunió a 140 razas diferentes de perros para evaluarlos y clasificarlos por su inteligencia, se estableció que la raza que superaba a las demás en este aspecto, eran los Border Collie. Idea que se ha mantenido durante el tiempo.

El reconocimiento de esta raza, se remonta a la década de 1860, en la frontera entre Escocia e Inglaterra. En esta región, se requería de un animal que fuese ágil, capaz de trabajar por jornadas muy largas y que pudieran conducir los rebaños por terrenos montañosos y accidentados.

El Border Collie, además de contar con el perfil perfecto para el trabajo, contaba con dos características instintivas que lo hicieron destacar. La primera es lo que se llama ‘el ojo’, refiriéndose a que este perro, tiene la capacidad de dominar a los rebaños mediante su mirada intimidadora, y, por otro lado, la pose agazapada, una característica muy común en los ejemplares de esta raza, qué llevada frente a los rebaños, les da una apariencia depredadora.

Curiosidades del Border Collie

1. Pastoreo

Además de los aspectos ya mencionados, la American Kennel Club (AKC), una organización estadounidense reconocida por ofrecer información relacionada con las razas, la salud y el entrenamiento canino, reveló que dentro del instinto de esta raza, se encuentra el controlar el movimiento de otros animales, lo que hace que su trabajo con los rebaños, lo hagan casi que automáticamente. Además, se estableció que este comportamiento lo pueden adoptar en sus familias, especialmente con los niños.

2. Memoria

Un artículo publicado por National Geographic España, estableció que los ejemplares de esta raza, tienen la capacidad de memorizar hasta 1000 palabras con diferentes significados. En promedio, otras razas de perro, logran recordar entre 80 y 200 palabras.

Por otro lado, estos animales, de origen pastor, son capaces de aprender comandos e instrucciones en menos de cinco repeticiones, mientras que a perros de otras razas, les puede tomar entre 20 y 80 intentos para no olvidarlo posteriormente.

3. Origen

El origen de los Border Collie, a pesar de que su historial comienza en la frontera de Escocia y Gran Bretaña, no inicia aquí. Pues según National Geographic, se remonta al año 43 d.C. cuando los romanos ocuparon Gran Bretaña. Pues luego de la caída de dicho imperio, se cruzaron los antiguos perros romanos con los ya originarios de la región, resultando en una raza de pastores mucho más compacta y ágil para los trabajos de pastoreo, que hoy en día se conocen como Border Collie.

4. Récords

Esta raza de canes, cuenta con una gran cantidad de premios bajo su nombre, gracias a su agilidad, su memoria y obediencia. Dentro de estos, se encuentran algunos como:

El perro que reconoció más de 1000 objetos por su nombre.

El récord Guinness de la carrera más rápida en patineta realizada por un perro.

El récord del perro que bajó la ventana manual de un carro más rápido

El animal en caminar 100 metros en menos tiempo mientras hacía equilibrio con una lata en su cabeza.

Y entre muchos otros reconocimientos que ha recibido esta raza de canes.

