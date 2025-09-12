“Sin agua no hay productividad”: Silvia Benitez

Durante su intervención en el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, Benitez, destacó al agua como centro de la productividad, fundamental para el consumo humano y la generación de energía. Por ello, propuso priorizar la conservación de ecosistemas estratégicos, mediante soluciones basadas en la naturaleza que aseguren la provisión de agua en calidad y cantidad suficiente.

Además, subrayó que el sector empresarial debe dejar de ver el recurso como un asunto de responsabilidad social y asumirlo como un elemento esencial para la sostenibilidad de sus operaciones. En ese sentido, hizo un llamado a empresas, comunidades, autoridades ambientales y sociedad civil para generar acciones colectivas para el cuidado y conservación del agua.

A continuación, la entrevista completa: