“Es fundamental que estas iniciativas tomen en cuenta el uso eficiente del agua”: Adriana Soto

En el primer día de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, Adriana Soto, secretaria distrital de Ambiente, enfatiza el uso de agua en los entes empresariales en pro de la reducción de la huella hídrica.

Al respecto, destaca la inversión realizada por la alcaldía de Bogotá para la conservación y restauración de las cuencas que abastecen a la capital; un hecho que es posible gracias a alianzas internacionales como la C40.

A continuación, la entrevista completa: