Sostenibilidad

“Es fundamental que estas iniciativas tomen en cuenta el uso eficiente del agua”: Adriana Soto

En la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, la secretaria de Ambiente invita a los empresarios a participar de forma activa en acciones de restauración y conservación del ambiente.

|Foto: Caracol Radio

|Foto: Caracol Radio

En el primer día de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, Adriana Soto, secretaria distrital de Ambiente, enfatiza el uso de agua en los entes empresariales en pro de la reducción de la huella hídrica.

Al respecto, destaca la inversión realizada por la alcaldía de Bogotá para la conservación y restauración de las cuencas que abastecen a la capital; un hecho que es posible gracias a alianzas internacionales como la C40.

A continuación, la entrevista completa:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad