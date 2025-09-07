Naciones Unidas y Rotary International destinarán más de tres millones de dólares en Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Naciones Unidas y Rotary International invertirán más de tres millones de dólares en Colombia

Naciones Unidas, en alianza con la ONG Rotary International, anunció la destinación de más de tres millones de dólares para proyectos sociales en el norte de Colombia. Los recursos estarán enfocados en poblaciones rurales de Cúcuta, Tibú y Buenaventura, zonas fuertemente golpeadas por la violencia y la ausencia del Estado.

El gobernador de Rotary International en Colombia, Jorge Raúl Osa, explicó que la iniciativa, denominada “Caminos hacia la paz y la prosperidad”, busca reconstruir el tejido social, promover la seguridad alimentaria y mitigar el impacto nutricional que enfrentan estas comunidades.

“Lo que vamos a hacer los rotarios es impactar un poco y tratar de subsanar algunas falencias de estas comunidades que, desgraciadamente, han sufrido mucho por los actos de violencia rural y regional”, señaló Osa.

Áreas de trabajo

Además del proyecto en Norte de Santander y el Pacífico, Rotary International desarrolla múltiples iniciativas en Colombia relacionadas con:

• Salud y prevención de enfermedades

• Protección del adulto mayor e infancia

• Educación y alfabetización

• Acceso a agua potable y saneamiento ambiental

• Desarrollo económico local

• Medio ambiente

• Promoción de la paz y resolución de conflictos

Cooperación internacional

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y de Naciones Unidas, lo que permitirá garantizar recursos para programas de nutrición, salud y desarrollo comunitario.

Osa destacó también que los clubes rotarios en Colombia continúan apoyando campañas como Operación Sonrisa, que brinda atención médica a pacientes que no logran ser cubiertos por el sistema de salud.

“En cada ciudad del país hay un Club Rotario, y necesitamos que la ciudadanía se una a estos esfuerzos para cumplir nuestro sueño de servir a las comunidades”, concluyó el líder rotario.