América de Cali vs. Deportivo Cali por la fecha 10: Fecha, hora y cómo seguir

Continúan las emociones de los clásicos del fútbol por la fecha 10 de la Liga Colombiana. Esta vez es el turno del cásico vallecaucano, América de Cali recibe en el Pascual Guerrero a su rival América de Cali.

Los dirigidos por Gabriel Raimondi no han tenido un buen inicio de semestre, pues no han podido conocer la victoria, es por esto que buscan conseguir sus primeros tres puntos en casa y salir del fondo de la tabla. Mientras que Cali espera ganar de visitante para poder ascender casillas y lograr entrar al grupo de los ocho.

Le puede interesar: Clásico de Liga Colombiana fue reprogramado por insólita razón: acá los detalles de la decisión

🇦🇹 ¡𝗘𝗹 #𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗮𝘂𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦! 👹



🆚 Deportivo Cali

📆 Domingo, 7 de septiembre

🕓 4:10 p.m.

🏟️ Pascual Guerrero

📺 @WinSportsTV ➕ pic.twitter.com/lWQMwKeJLg — América de Cali (@AmericadeCali) September 4, 2025

Así llega América al compromiso

El Escarlata logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Colombia luego de eliminar a Atlético Bucaramanga en el partido de vuelta que termino 2-0.

Por otro lado, América cayó derrotado 0-1 ante Alianza en condición de visitante por la jornada anterior de la Liga Colombiana. Este es el cuarto partido que pierde en las últimas cinco fechas.

Con estos resultados, América se sitúa en el último lugar de la tabla con apenas 5 puntos.

Así llega Deportivo Cali al compromiso

El Azucarero cayó derrotado (1-3) ante Independiente Medellín por la fecha 9 de la Liga Colombiana en el estadio Palmaseca. Cabe recordar que Cali terminó el partido con un hombre menos tras la expulsión de Fabían Castillo al minuto 39.

De los últimos cinco partidos, el equipo local ha conseguido una victoria, dos derrotas y dos empates, lo que lo ubica en la casilla 13 con 10 puntos, la misma cantidad que Envigado, La Equidad y Boyacá Chicó.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así queda tras Once Caldas vs. Pereira

Antecedentes

Históricamente, el clásico vallecaucano se ha disputado 305 veces, el saldo positivo se lo lleva el Escarlata consiguiendo 110 victorias frente a 99 del Azucarero y 96 empates.

En los últimos cinco clásicos jugados desde 2022, América ha ganado cuatro veces, mientras que Cali solo uno.

Fecha, hora y cómo seguir

El duelo se disputará este domingo 7 de septiembre desde las 4:10 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en Caracol Deportes.