Fuerte temblor HOY 5 de septiembre: Magnitud más de 5.5, se sintió en Colombia, según SGC

Hacia las 12:46 de la tarde de este 5 de septiembre, se presentó un fuerte movimiento telúrico en Ecuador que alcanzó a impactar en el territorio colombiano, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear y analizar las actividades sísmicas del país.

De acuerdo con la información preliminar del SGC, el movimiento sísmico fue de magnitud 5.5. grados en la escala de Richter en Puerto López, Manabi - Ecuador, este contó con una profundidad superficial

Temblor HOY 5 de septiembre

La cuenta oficial de ‘x’ del Servicio Geológico Colombiano, reportó el sismo inició a las 12:42 hora local, y su epicentro fue , Puerto Lopez, Manabi - Ecuador.

Reportes del sismo HOY 5 de septiembre

Tras el fuerte movimiento, varios usuarios se han pronunciado por medio de diferentes sociales, afirmando en que lugares se alcanzó a sentir.

A continuación encontrará algunos reportes:

Se sintió en Guayaquil — Osamenor (@bedoyaorco) September 5, 2025

Segundo sismo en ecuador Guayaquil, si se sintió — FernandaManyoma (@Fermanyoma20) September 5, 2025

¿Cómo actuar frente a un temblor?

El Servicio Geológico Colombiano, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, como lo son patios o parques.

Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe o que en su momento le cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.

¡Atento! Recomendaciones básicas sí se presenta un temblor

Estas son algunas recomendaciones que da el SGC: