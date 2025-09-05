Fuerte temblor HOY 5 de septiembre: Magnitud más de 5.5, se sintió en Colombia, según SGC
Al medio día de este viernes, 5 de septiembre, se presentó un fuerte movimiento telúrico, según el Servicio Geológico Colombiano
Hacia las 12:46 de la tarde de este 5 de septiembre, se presentó un fuerte movimiento telúrico en Ecuador que alcanzó a impactar en el territorio colombiano, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear y analizar las actividades sísmicas del país.
De acuerdo con la información preliminar del SGC, el movimiento sísmico fue de magnitud 5.5. grados en la escala de Richter en Puerto López, Manabi - Ecuador, este contó con una profundidad superficial
Temblor HOY 5 de septiembre
La cuenta oficial de ‘x’ del Servicio Geológico Colombiano, reportó el sismo inició a las 12:42 hora local, y su epicentro fue , Puerto Lopez, Manabi - Ecuador.
Reportes del sismo HOY 5 de septiembre
Tras el fuerte movimiento, varios usuarios se han pronunciado por medio de diferentes sociales, afirmando en que lugares se alcanzó a sentir.
A continuación encontrará algunos reportes:
¿Cómo actuar frente a un temblor?
El Servicio Geológico Colombiano, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, como lo son patios o parques.
Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe o que en su momento le cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.
¡Atento! Recomendaciones básicas sí se presenta un temblor
Estas son algunas recomendaciones que da el SGC:
- Lo primordial es conservar la calma y procurar que los demás también lo hagan, si se presenta una estampida (gente que se acumula) por el pánico, no se quede quieto en un punto fijo, muévase con todas las personas, alce a los niños pequeños. Siga las instrucciones del personal de seguridad y logística.
- Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.
- Nunca usar ascensores para evacuar.
- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.
- No se ubique bajo los marcos de las puertas.
- Si está en su vivienda, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarlo a usted y su familia encerrados.
- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas, pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios.
- Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).