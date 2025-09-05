En Pasto capturan a condenado por delitos sexuales contra menor de edad

Pasto - Nariño

En un reciente reporte, la Fiscalía General de la nación reportó que Mauro Alberto Santacruz Insuasty, estaba siendo buscado por las autoridades para que cumpla una condena a 8 años de prisión, emitida el pasado 18 de mayo por un juzgado penal del circuito de Túquerres, y fue capturado por la Policía Nacional cuando se desplazaba en una de las vías que conduce a la capital de Nariño.

Según la información compartida por la Fiscalía General de la Nación, esta persona fue condenada como responsable del delito de acceso carnal violento agravado en grado de tentativa. La investigación indica que el condenado habría intentado abusar de una menor de 11 años y tras las denuncias de la madre de la pequeña y la investigación respectiva un juez emitió la condena.

Entre los detalles entregados como parte de la investigación se estableció que Santacruz Insuasty se aprovechó de la confianza que la familia le entregó para realizar tocamientos a la pequeña y accederla violentamente, la menor logra zafarse de su agresor y contar lo sucedido a su familia.

“Un juez penal de Pasto legalizó la captura de Santacruz y lo dejó a disposición de un juzgado de ejecución de penas de la capital nariñense, para que se cumpla la condena impuesta en centro carcelario”, concluye la información de la Fiscalía.