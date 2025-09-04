Santa Marta trabaja para restablecer el sistema de alcantarillado tras emergencias por lluvias

Santa Marta

Frente a la emergencia provocada por las fuertes lluvias de los últimos días, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) puso en marcha un plan intensivo de atención y mitigación en los sistemas de acueducto y alcantarillado, especialmente en las zonas aledañas al Mercado Público, una de las más afectadas por los represamientos de agua.

Como parte de estas acciones, la ESSMAR ha intervenido un total de 37.000 metros lineales de redes de alcantarillado, con labores de limpieza profunda para garantizar el correcto flujo de las aguas residuales y pluviales.

Las actividades también incluyen mantenimiento y limpieza de rejillas, desarenado de estaciones de bombeo, así como la reposicion de tapas de alcantarilla que fueron desplazadas o deterioradas por el aumento del caudal.

De acuerdo a lo dicho por el ingeniero, Marco Toledo, director de Alcantarillado de la Essmar, el objetivo es recuperar la funcionalidad total del sistema de alcantarillado y reducir el riesgo de inundaciones en puntos críticos.